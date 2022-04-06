Украинцам разрешили не платить налоги на жилье за 2 года

В Украине на время военного положения отменили уплату налога на недвижимость. Причем распространяется эта норма на налог как за 2022-й, так и за 2021-й год (уплачивается до 1 июля 2022 года). Таким образом, украинцев освободили от платы за жилье, которое уже могло быть уничтожено в ходе боевых действий.

Об этом рассказал в своей колонке эксперт аналитического центра "Институт законодательных идей" Тарас Рябченко. Изменения предусмотрены уже одобренным депутатами законопроектом № 7190.

Нормы закона распространяются не только на жилую недвижимость, но и на коммерческие и другие помещения. "Несмотря на то, что в 2021 году война продолжалась исключительно на востоке Украины, понимание того, что есть недвижимость в зоне ведения боевых действий, которая просто уничтожена, неуплата налога и за этот год является шагом поддержки граждан, чтобы не платить за то, что могло уже быть разрушено", – считает Рябченко.

Видео дня

Рябченко объяснил, что налоговые послабления, очевидно, уменьшат поступления в госбюджет. В то же время о такой шаг, наравне с отменой экологического налога за 2022 год, стимулирует возвращение бизнеса к работе. А это значит, что экономическая будет повышаться, и некоторые бюджетные будут в итоге компенсированы за счет других налогов.

При этом эксперт выступает за продление таких стимулов на период и после отмены военного положения. "Возможно, в новом формате и иначе, но стимулы должны действовать", – считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам компенсируют недвижимость, которая повреждена или разрушена в ходе боевых действий. Сроки возмещения пока неизвестны, однако подать заявку на компенсацию уже можно. Это делается или онлайн в приложении Дія, или офлайн в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАПах).

По оценкам Кабмина, уже 6,8 тыс. зданий в Украине разрушены или повреждены из-за войны. Например, в Мариуполе разрушены 90% зданий, в Ирпене – около 50%, в Харькове повреждены более 1000 зданий. Среди них много сооружений жилого фонда.