Украинцам возместят потерю жилья из-за войны: как получить компенсацию

Украинцам компенсируют недвижимость, которая повреждена или разрушена в ходе боевых действий. Сроки возмещения пока неизвестны, однако подать заявку на компенсацию уже можно. Это делается или онлайн в приложении Дія, или офлайн в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАПах).

Правила предоставления компенсаций будут прописаны в законопроекте № 7198, сообщила народный депутат, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Текст документа пока не обнародован.

По оценкам Кабмина, уже 6,8 тыс. зданий в Украине разрушены или повреждены из-за войны. Например, в Мариуполе разрушены 90% зданий, в Ирпене – около 50%, в Харькове повреждены более 1000 зданий. Среди них много сооружений жилого фонда.

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Кто может рассчитывать на компенсацию

Подать заявку на компенсацию за недвижимость, разрушенную в результате полномасштабного вторжения России в Украину, можно в случае повреждения:

частного дома (усадебного, дачного и садового);

квартиры;

другого жилого помещения, на которое зарегистрировано отдельное право собственности, а не находящегося в составе дома.

Получить компенсацию могут как собственники жилья, так и инвесторы строительства, а также ОСМД или другие управляющие компании многоквартирных домов. Кроме того, на компенсацию могут рассчитывать законные наследники, если собственники жилья погибли.

Первыми компенсацию за утраченное жилье будут получать многодетные семьи, люди с инвалидностью I и II групп, а также участники боевых действий.

Как подать заявку на компенсацию

Проще и быстрее всего сделать это через приложение Дія. В таком случае не придется никуда ходить, а большинство данных и документов "подтянутся" из реестров в автоматическом режиме.

Аналогичное заявление со всеми персональными данными можно подать лично в ЦНАП или у нотариуса. В таком случае следует иметь при себе документы, удостоверяющие личность и права на разрушенную недвижимость.

Пошаговая инструкция для приложения Дія

1. Обновите приложение до последней версии, зайдите в меню "Услуги" и выберите пункт "Поврежденное имущество".

2. После этого нужно заполнить специальную форму. Прежде всего потребуется оценить ущерб. Для этого следует указать:

данные о недвижимости – тип, общая площадь, область, район, населенный пункт и адрес. Важно: самостоятельно вводить эти данные нужно будет, только если они отсутствуют в соответствующем реестре. В ином случае они подтянутся автоматически;

в каком состоянии недвижимость (повреждена частично, непригодна для проживания, полностью уничтожена);

количество проживающих в ней лиц;

является ли недвижимость объектом культурного наследия.

3. Следующий этап – фиксация повреждений. Здесь потребуется:

детально описать повреждения (например, указать, что в квартире выбиты окна);

указать дату и время нанесения повреждений;

загрузить фото (при наличии, не более 5 шт.);

указать свои номер телефона и e-mail для обратной связи;

проверить заявку, подтвердить достоверность указанных в ней данных и отправить.

Пока что нет подробностей процедуры оценки и компенсации имущества. Поэтому после подачи заявки нужно ждать обновления официальной информации.

Какой будет компенсация

В первую очередь, государство планирует предоставлять именно жилье, но площадью не более 150 кв. м. Его строительство профинансирует государство.

Площадь и характеристики жилья должны быть равноценными тем, что были у разрушенной недвижимости. При этом заявитель сможет выбрать населенный пункт, в котором планирует жить. То есть если квартира была в Харькове, владелец разрушенного жилья сможет выбрать квартиру с такими же характеристиками в другом областном центре.

Не исключается и денежная компенсация. При этом будет четко ограничены нужды, на которые можно будет потратить выплату – например, ремонт, строительство или покупка недвижимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине также стартовала программа трудоустройства всех переселенцев. Работодателям, которые оформят сотрудников из пострадавших регионов, выплатят по 6500 грн (размер минимальной зарплаты) за каждого трудоустроенного.

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