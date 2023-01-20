Украинцы могут найти в кошельках 50 копеек, которые можно продать за несколько тысяч: как распознать

Украинцы могут обнаружить в своих кошельках и копилках монеты в 50 копеек, за которые коллекционеры готовы платить хорошие деньги. Инргда их стоимость доходит до нескольких тысяч гривень.

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К примеру, 50 копеек 2001 года. По данным ресурса "Монеты-ягодки",такую монету можно продать на специализированных аукционах за около 1 500 грн.

Такая цена обусловлена малым тиражом, которым была выпущена эта монета. Он составил всего 5 000 единиц.

"Вероятность найти монету в обращении маловероятна. [Однако] На аукционах все же были единичные случаи, когда продавали 50 копеек 2001 года, найденные в обращении", – рассказывают специалисты.

А вот 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг можно, по данным специалистов, продать за куда большие деньги. Коллекционеры готовы за них отдать от 4 000 грн до 6 000 грн. Эту монету отличают:

средний зуб трезуба – он толстый;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

А за 50 копеек 1994 года разновидности 1.1АГм, рассказывают нумизматы, платить готовы от 2 000 грн до 4 000 грн. Такую монету можно узнать по:

маленькому отверстию в нижней части трезуба;

промежутку в виде трапеций между листком и отростком;

гурту с мелкой насечкой.

"В обращении встречается еще одна разновидность с трапециями – 2АГм, у таких 50 копеек большие отверстия в нижней части трезубца. Монету можно продать за 5-30 грн", – рассказывают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 14 900 грн продают монету в 50 копеек с особым видом брака. Он называется инкузным – при нем одна из сторон монеты "нормальная", а другая имеет то же изображение, но в зеркальном виде.

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