Всему виной газ. Украинцы будут платить за хлеб и овощи по рекордным ценам

Подорожание газа в Украине приведет к тому, что цены на хлеб взлетят на 20%. Руководитель Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко объяснил, что предприятия для изготовления хлеба используют природный газ. Голубое топливо составляет 60% их энергопотребления, электроэнергия – 40%. Зимой и весной рекордно подорожать могут тепличные огурцы, помидоры и другие овощи.

Помимо этого, стоимость хлеба может вырасти из-за взлета цен на сахар и растительное масло, ведь они – ключевые ингредиенты для выпечки. Об этом говорится в материале ТСН.

На подорожание влияет и растущая инфляция, а также подорожание пшеницы. За год цена второй поднялась от 6,05-6,6 до 7,7-8,5 тыс. грн за тонну – на 27-29%.

Ключевые факторы подорожания:

резкий взлет цен на газ;

взлет цен на другие энергоносители, которые нужны для теплиц;

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рост цен на удобрения;

рост цен на международные перевозки.

Кстати, с такими же проблемами столкнулись и европейские страны, уже закрываются тепличные хозяйства в Германии, Польше и Нидерландах. Цена газа в регионе остается высокой – $1134,7 за тысячу куб. м (данные биржи ICE).

Между тем за год хлеб подорожал в Украине аж на 17,2% (данные Госстата). Больше всего подорожал сахар (88%) и подсолнечное масло (71,7%).

Так, если сейчас батон в Украине стоит 16,68 грн (500 г), то с учетом подорожания платить будем не менее 20 грн. Сумма учитывается за самый дешевый батон.

Помимо этого, морковь, лук и картофель до конца года могут подорожать на 30%, рассказал экономический эксперт Олег Пендзин для "ГолосUA". "Кроме того, вырастут цены на масло и сахар. Но тут рекордного роста не будет, так как они находятся на пике. В целом цены будут расти на все. Вопрос в том: что будет расти быстрее, а что медленней. Сам рост цен остановит потребительская способность населения", – говорит специалист.

Но цены в нашей стране вырастут не только на овощи и хлеб. В 2022-м цена пачки сигарет увеличится на 8 грн, при этом подорожание ожидается уже с января. За каждую пачку нужно будет платить не меньше 50 грн. Уже в 2023-м сигареты вырастут в цене еще на 20 грн.

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