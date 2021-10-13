В Украине взлетели цены на продукты питания: что уже подорожало и почему придется платить еще больше

Покупки продуктов все чаще являются стрессом – ценники меняются едва ли не ежедневно. В сентябре товары первой необходимости подорожали на 11% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, констатирует Государственная служба статистики.

Это много. Например, в сентябре 2020 года продукты питания подорожали всего на 3,1% по сравнению с таким же месяцем 2019-го. Главные причины постоянного подорожания товаров – рост цен на мировых рынках и повышение стоимости электроэнергии.

Подробнее рассказывает OBOZREVATEL.

Некоторые продукты питания становятся менее доступными для потребителей, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Средняя стоимость говядины составляла в августе 165 грн за кг , что на 12% больше по сравнению с декабрем прошлого года. Отчета за сентябрь еще нет, но цены, как говорят производители, еще выше.

Куриное филе обойдется в 111 грн , тогда как в декабре было 91,71 грн за кг .

Подсолнечное масло обходится на треть дороже – 64 грн за 1 л, но и по такой цене его еще нужно найти.

Вареная колбаса стоит 113 грн, хотя еще в декабре 2020 года за нее просили 103 грн за кг.

Овощи, которые входят в "борщевой набор" – картофель, морковка, свекла, лук дорожали даже летом.

Еще в декабре морковь продавалась по 6 грн за кг , а в августе, когда подоспел новый урожай, по 10,3 грн за кг .

Репчатый лук за этот же период вырос в цене с 5 до 10 грн за кг .

За сало придется заплатить уже 82 грн , тогда как в декабре его цена была 78,9 грн за кг . Но на многих рынках и ярмарках найти хорошего уровня продукт дешевле 100 грн за кг довольно сложно.

На 60% взлетели в цене куриные яйца – десяток обходится уже почти в 40 грн.

Директор по закупкам крупной сети супермаркетов, который попросил не называть его имени, рассказал, что они практически ежедневно получают от поставщиков сообщения о грядущем росте цен.

"Это касается абсолютно всех товаров – от мяса и овощей и до алкогольных напитков. У нас на рассмотрение есть две недели, а потом мы вынуждены менять ценники на прилавках магазинов", – говорит он.

На горячую линию также стали поступать жалобы от покупателей. Мол, вчера покупали молоко или творог по одной цене, а сегодня оно на 2-3 грн дороже. "А что мы можем сделать? Производители отказываются продавать продукцию себе в убыток, поэтому мы и вынуждены устанавливать новые цены", – говорит собеседник OBOZREVATEL.

Есть несколько причин, по которым дорожают продукты питания. Спрос на них растет в остальных странах мира, увеличивается экспорт, цены растут и аграрии продают свою продукцию по такой же стоимости, как и за границу, отметил в комментарии OBOZREVATEL директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин

Нехватка продуктов питания в мире наблюдается в том числе из-за пандемии коронавируса – предприятия останавливались из-за вспышек заболеваемости в том или ином регионе, наблюдались и сложности с доставкой продукции.

Еще одна причина – рост тарифов на электроэнергию и газ, стоимость которого превысила $1 тыс. за куб м. "Затраты на производство, переработку и хранение продукции растут", – отметил эксперт. Разумеется, в этой ситуации предприятиям ничего не остается, как повышать цены.

На фоне всего этого наблюдается еще и сокращение производства, добавил экс-министр экономики Владимир Лановой. Например, мяса птицы, по данным Государственной службы статистики, в прошлом году было произведено на 8-10% меньше по сравнению с предыдущим годом. Сокращается поголовье крупного рогатого скота и курей-несушек, что приводит к падению производства яиц. А дефицит продукта, как известно, чреват повышением цен.

В Украине цены на товары первой необходимости растут быстрее, чем доходы граждан. Многие потребители вынуждены частично тратить свои накопления. Как сказано в отчете Государственной службы статистики, доходы населения во втором квартале составили 1,07 трлн грн, а траты – 1,166 трлн грн. Сбережения украинцев сократились на 86,5 млрд грн.

Цены на продукты питания и услуги буду расти и дальше, а украинцы будут вынуждены экономить – отказываться от дорогих импортных товаров в пользу более дешевых, изготовленных внутри страны.