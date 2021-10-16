В Украине взлетят цены на сигареты: сколько будет стоить пачка

В Украине пачка сигарет в 2022-м увеличится на 8 грн, при этом подорожание ожидается уже с января. За каждую пачку нужно будет платить не меньше 50 грн. Уже в 2023-м сигареты вырастут в цене еще на 20 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Подорожание в первую очередь связано с ростом акцизов. Ежегодно они повышаются примерно на 20%. Это предусмотрено в уже принятым законом Украины. Обязательство поднимать цены на сигареты украинцы взяли на себя, подписав соглашение Об Ассоциации с ЕС.

"Мы взяли на себя определенные обязательства, мы должны привести цены на сигареты в соответствие с уровнем, который на сегодняшний день есть в Европе", – пояснил экономист Максим Праздиков.

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Для европейцев такое условие – возможность, в частности, избежать перетока дешевых украинских сигарет на их рынок. И хотя в законопроекте №5600 не предусмотрено подорожание сигарет, этого избежать не удастся, рассказывает OBOZREVATEL директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

Рост цен на сигарет избежать не удастся. При этом из-за табачного лобби продавить дополнительные ограничения на рынке крайне сложно.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине цены на отдельные продукты и товары за год увеличились на 20-30%. К примеру, в среднем пачка сигарет подорожала на 10 грн, а килограмм хлеба на 5 грн.

Это следует из данных Государственной службы статистики. Рис подорожал с 23,57 до 27,23 грн за кг, а куриное филе с 83,10 до 107,62 грн. Также вырос в цене и бензин. Самая популярная марка А-95 подорожала с 21,91 до 29,27 грн за литр.