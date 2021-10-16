Всем медикам в Украине пересчитают зарплаты, врачи получат от 20 тысяч: министр назвал дату

В Украине с 1 января 2022 года зарплаты врачей поднимут до минимального уровня от 20 тыс. грн, а медсестер – от 13,5 тыс. грн. Для этого программу медицинских гарантий (деньги, которые больницы получают из госказны) увеличили на 33,8 млрд грн.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в интервью "Радио Свобода". Такие заработные платы заложили в проекте бюджета на следующий год. "13500 – для медицинской сестры, 20000 гривен – для врача. Это базовый уровень, от которого будут начисляться все другие надбавки, которые должны быть в медицинских работников", – пояснил министр.

В Украине средняя зарплата врача в апреле 2021-го составляла всего 14,6 тыс. грн, подсчитали в grc.ua. И это при том, что половина работодателей предлагает и того меньше – от 10 тыс. грн. На существенные прибавки могут рассчитывать только те медики, которые работают с больными на коронавирус.

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Сейчас в Центрах занятости есть десятки вакансий: чаще всего медсестер ищут на заработную плату в 6 тыс. грн, а врачам – в 8 тыс. грн.

В соседней Польше, куда активно заманивают украинских медиков, заработные платы врачей с учетом ночных смен и дежурств может достигать 200-300 тыс. грн в месяц. Еще в прошлом году Польша пошла на значительное повышение уровня зарплат ради того, чтобы удержать своих медиков от миграции в Германию и другие более развитые страны ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, повышение зарплат медикам – одно из немногих предложений в проекте бюджета-2022, которые могут положительно повлиять на уровень жизни украинцев. В остальном же рассчитывать на резкий рост благосостояния не стоит. Например, по сравнению с 2021 годом минимальную зарплату повысят всего на 200 грн.

Также напомним, что украинские врачи неоднократно жаловались на низкие зарплаты. Многие медики готовы покинуть страну ради более достойной оплаты своего труда.