Всем медикам в Украине пересчитают зарплаты, врачи получат от 20 тысяч: министр назвал дату

Александр Литвин
Александр Литвин
Личные финансы
2 минуты
2,9 т.
Министр Виктор Ляшко рассказал, сколько будут зарабатывать медики в Украине

В Украине с 1 января 2022 года зарплаты врачей поднимут до минимального уровня от 20 тыс. грн, а медсестер – от 13,5 тыс. грн. Для этого программу медицинских гарантий (деньги, которые больницы получают из госказны) увеличили на 33,8 млрд грн.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в интервью "Радио Свобода". Такие заработные платы заложили в проекте бюджета на следующий год. "13500 – для медицинской сестры, 20000 гривен – для врача. Это базовый уровень, от которого будут начисляться все другие надбавки, которые должны быть в медицинских работников", – пояснил министр.

Какие зарплаты сейчас получают медики?

В Украине средняя зарплата врача в апреле 2021-го составляла всего 14,6 тыс. грн, подсчитали в grc.ua. И это при том, что половина работодателей предлагает и того меньше – от 10 тыс. грн. На существенные прибавки могут рассчитывать только те медики, которые работают с больными на коронавирус.

Видео дня

Сейчас в Центрах занятости есть десятки вакансий: чаще всего медсестер ищут на заработную плату в 6 тыс. грн, а врачам – в 8 тыс. грн.

Сколько зарабатывают медсестры
Сколько зарабатывают врачи
Почему и 20 тыс. слишком мало?

В соседней Польше, куда активно заманивают украинских медиков, заработные платы врачей с учетом ночных смен и дежурств может достигать 200-300 тыс. грн в месяц. Еще в прошлом году Польша пошла на значительное повышение уровня зарплат ради того, чтобы удержать своих медиков от миграции в Германию и другие более развитые страны ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, повышение зарплат медикам – одно из немногих предложений в проекте бюджета-2022, которые могут положительно повлиять на уровень жизни украинцев. В остальном же рассчитывать на резкий рост благосостояния не стоит. Например, по сравнению с 2021 годом минимальную зарплату повысят всего на 200 грн.

Также напомним, что украинские врачи неоднократно жаловались на низкие зарплаты. Многие медики готовы покинуть страну ради более достойной оплаты своего труда.

УкраинаЗарплаты в Украинемедикизарплата врачаработа