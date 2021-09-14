Шмыгаль объяснил, почему в Украине не спешат поднимать минимальную зарплату

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не спешат поднимать минимальную зарплату, поскольку это несет опасность и риски для экономики. По его словам, рост минималки может раскрутить гиперинфляцию.

"Если неконтролируемо повышать минимальную заработную плату – это довольно большой ресурс, который будет иметь большое влияние на монетарную политику. Это может раскрутить инфляцию до состояния гиперинфляции. Поэтому здесь необходимо держать баланс", – ответил глава правительства на вопрос OBOZREVATEL. Соответствующее заявление Шмыгаль озвучил на пресс-конференции во вторник, 14 сентября.

"Это прямое вливание денег в экономику. Потому что минимальная заработная плата – это бюджетники... Это также нагрузка на бизнес, который платит прозрачно выплаты. Здесь важно выбрать очень удачный момент для такого увеличения, чтобы оно дало результат", – отметил Шмыгаль.

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По его словам, сейчас правительство видит результат – увеличиваются доходы госбюджета, растут поступления ЕСВ, предприятия выходят работать в прозрачную плоскость.

В то же время премьер-министр отметил, что минимальную заработную плату в Украине продолжают постепенно повышать.

"В прошлом году мы увеличили минимальную заработную плату два раза – это одно из крупнейших повышений минимальной зарплаты. Сейчас будет еще плюс 500 грн и в следующем году также будет рост", – добавил Шмыгаль.

Также глава правительства подчеркнул, что кроме минималки важно определиться с прожиточным минимумом.

"Мы проводим работу, это будет большая реформа, которая должна формировать прожиточный минимум и минимальную заработную плату в Украине. Прожиточный минимум должен обеспечить человеку возможность выживать. Это должна быть не сумма около 1900 грн, а это должен действительно быть прожиточный минимум... Сейчас мы с профильными комитетами Верховной Рады ищем правильный вариант для реформирования прожиточного минимума и минимальной заработной платы до надлежащего уровня", – резюмировал Шмыгаль.

Напомним, в 2021-м украинцев ждет повышение минималки на 500 грн, до 6,5 тыс. Но в следующем году Кабмин собирается повысить минимальную зарплату всего на 200 грн, а в 2023-м – еще на 476 грн. При этом цены, вероятно, будут расти быстрее и серьезнее, чем зарплаты. От этого в первую очередь пострадает самое бедное трудоспособное население.

Как будут расти зарплаты:

с 1 января 2022 – 6 500 грн;

с 1 октября 2022 – 6 700 грн;

с 1 января 2023 – 7 176 грн;

с 1 января 2024 – 7 665 грн.

Главное, что стоит знать о повышении минималки: государство, как и бизнес, от такого шага только выигрывает. К примеру, в 2017-м минималку повысили в два раза, с 1 600 до 3 200 грн. И тогда доходы местных бюджетов выросли на 38%, налоговые поступления в общую казну страны – на 23%, Пенсионный фонд тогда дополнительно получил около 51 млрд грн, местные бюджеты выросли примерно на 11 млрд грн, а доход от НДФЛ в госбюджет увеличился на 16 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, зарплаты украинцев в 2021 году будут расти, но ситуация с безработицей в стране не изменится. При этом, как уточняет бывший и.о. министра экономики Павел Кухта, динамика роста зарплат не будет сильно отличаться от предыдущих лет.