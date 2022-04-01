"Власти" Крыма попросили не присылать к ним беженцев из "ДНР" и "ЛНР"

"Руководство" аннексированной Россией автономной республики Крым обратились к правительству РФ с просьбой не присылать к ним беженцев из "ДНР" и "ЛНР". Во время подготовки к туристическому сезону полуостров не готов принимать беженцев.

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости. Такое обращение следует из проекта постановления правительства РФ и пояснений к нему. Отметим, российские власти начали эвакуацию из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей (т.н. "ДНР" и "ЛНР") еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Отметим, российские оккупанты захватила все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала, а с 27 февраля разрушили временную дамбу и начали незаконно поставлять воду в Крым. Такими действиями захватчики уже нанесли ущерб на 620 млн грн.

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Об этом сообщила на официальной странице в Facebook Государственная экологическая инспекция Украины. "В настоящее время Российской Федерацией осуществляется водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр, из-за частичной разгерметизации гидросооружения Северо-Крымского канала пропускной мощностью 50 м3/сек. (4 320 000 м3/сутки)", – говорится в сообщении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, нелегитимный глава временно оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявлял, что благодаря тому, что оккупанты захватили узел в Новой Каховке, у них появилась техническая возможность запустить подачу воды из материковой части Украины на полуостров.

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