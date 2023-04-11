Декларации для беженцев: нужно ли официально оформлять полученную за границей помощь

В Верховной Раде поддержали законопроект, освобождающий беженцев от необходимости декларировать денежную помощь, полученную за рубежом. Эта норма заложена в законопроект №7632.

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Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. "Верховная Рада поддержала законопроект №7632. Среди важных норм – беженцы, получавшие помощь за границей от иностранных государств и организаций, освобождаются от обязанности декларирования", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: документ также окончательно исправил коллизию по перечню оккупированных территорий. "Соответствующий перечень, утвержденный Минреинтеграцией, будет применяться налоговой в полном объеме", – объяснил нардеп.

Что касается полученной помощи в Украине

В то же время в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) отметили: если полученная в Украине в период действия военного положения денежная помощь от других стран уже была задекларирована, никаких юридических последствий за собой это не повлечет. Исключение – помощь от России.

А вот денежная помощь, полученная от Украины, декларированию подлежит. Речь, в частности, о:

средствах, выплаченных на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);

денежной помощи по программе "єПідтримка" в размере 6 500 грн.

Тем временем пережившие оккупацию украинцы до конца апреля получат выплаты от международных доноров. При этом возраст и пол таких людей не будет приниматься во внимание. Как сообщили в Минреинтеграции, размер выплат составляет:

1 200 грн от Красного Креста;

2 200 грн от Международной организации по миграции.

При этом отмечается: выплата – разовая. Рассчитывать на нее могут все, кто не уезжал из освобожденных населенных пунктов областей до момента деоккупации, в частности:

Донецкой;

Николаевской;

Харьковской;

Херсонской.

В министерстве отметили, что в настоящее время жители этих регионов уже получают выплаты. Деньги доставляет "Укрпочта".

Как сообщал OBOZREVATEL, пострадавшие от войны украинцы, а также ВПЛ (внутренне перемещенные лица) снова могут получить 6 600 грн от ООН. Однако претендовать на помощь могут не все – лишь те, кто ранее не получал выплаты от международных организаций и имеет доход менее 5 400 грн в месяц.

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