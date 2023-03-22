Украинцы могут получить выплаты от международных организаций: кому дадут

Пережившие оккупацию украинцы до конца апреля получат выплаты от международных доноров. При этом возраст и пол таких людей не будет приниматься во внимание.

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Об этом сообщили в Минреинтеграции. Там напомнили, что размер выплат составляет:

1 200 грн от Красного Креста;

2 200 грн от Международной организации по миграции.

При этом отмечается: выплата – разовая. Рассчитывать на нее могут все, кто не уезжал из освобожденных населенных пунктов областей до момента деоккупации, в частности:

Донецкой;

Николаевской;

Харьковской;

Херсонской.

В министерстве отметили, что в настоящее время жители этих регионов уже получают выплаты. Деньги доставляет "Укрпочта".

"Люди, пережившие оккупацию, обязательно получат денежную помощь до конца апреля. Выплаты предусмотрены для всех этих людей, независимо от возраста и пола. Международные доноры заверили, что потребность в выплате финансовой помощи будет полностью закрыта", – говорится в сообщении.

В то же время в Верховной Раде приняли законопроект № 7353, устанавливающий дополнительные единовременные выплаты украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Рассчитывать на нее смогут не все – только работники объектов критической инфраструктуры, госслужащие и журналисты, а также члены их семей.

В частности, закон предоставляет право на получение единовременного пособия за вред жизни и здоровью лицам, получившим инвалидность или утратившим трудоспособность без установления инвалидности в связи с рядом факторов, в частности:

ранением,

увечьем,

контузией,

если они связаны с исполнением должностных (служебных, профессиональных) обязанностей в период военной агрессии.

Согласно документу, размер единовременного пособия составляет:

лицам с инвалидностью I группы – 800 тыс. грн;

лицам с инвалидностью II группы – 500 тыс. грн;

лицам с инвалидностью III группы – 200 тыс. грн;

лицам, потерявшим трудоспособность без установления инвалидности, – 100 тыс. грн;

при гибели (смерти) – 1 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, пострадавшие от войны украинцы, а также ВПЛ (внутренне перемещенные лица) снова могут получить 6600 грн от ООН. Однако претендовать на помощь могут не все – лишь те, кто ранее не получал выплаты от международных организаций и имеет доход менее 5400 грн в месяц.

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