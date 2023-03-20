ООН выплатит украинцам по 6600 грн: кто может получить
Пострадавшие от войны украинцы, а также ВПЛ (внутренне перемещенные лица) снова могут получить 6 600 грн от ООН. Однако претендовать на помощь могут не все – лишь те, кто ранее не получал выплаты от международных организаций и имеют доход менее 5 400 гривен в месяц.
Об этом сообщили в Минреинтеграции. Там отметили: приоритет в предоставлении помощи будут предоставлять наиболее незащищенным слоям населения.
"Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) возобновило регистрацию на получение денежной помощи для переселенцев и пострадавших от войны лиц. Для сбора данных должны присутствовать все члены семьи. Исключение – маломобильные граждане. Для семей, где есть такие люди, допускается регистрация без их присутствия по оригиналам документов при предоставлении медицинской справки, подтверждающей их состояние здоровья", – рассказали в министерстве.
Кто может рассчитывать на помощь
УВКБ ООН определило три категории украинцев, которые могут рассчитывать на помощь. В первую входят:
- ВПЛ от 24 февраля 2022 года;
- лица, пострадавшие от военных действий от 24 февраля 2022 г. в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях;
- люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия от 24 февраля 2022 года.
Ко второй категории относятся семьи, имеющие только одного из родителей с одним или более детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше) людьми. А также:
- семьи, возглавляемые одним одиноким/несколькими одинокими людьми в возрасте 55 лет и старше, либо же пожилым человеком с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;
- семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания, т.п.);
- приемные семьи, которые опекаются детьми без сопровождения и детьми, расставшимися с родителями (документально подтвержденные).
В третью категорию входят лица, которые не были зарегистрированы из УВКБ ООН ранее. А также не получали пособия от других организаций.
"Если вы были зачислены на финансовую помощь в размере 2 220 грн/чел./месяц от другого агентства ООН/гуманитарной организации, вы не можете быть зачислены на помощь УВКБ ООН. Это один и тот же вид помощи, который реализуют разные агентства", – подчеркнули в Агентстве ООН.
Нужно пройти собеседование
Претенденты на помощь будут проходить собеседование с партнером УВКБ ООН "Право на Защиту" в центрах сбора данных (список здесь) – на предмет соответствия критериям уязвимости. В случае успешного прохождения собеседования они будут направлены на сбор личных данных о каждом члене домохозяйства:
- главе домохозяйства;
- жене/муже;
- его/ее детях (до 23 лет);
- его/ее родителях;
- его/ее дедушке и бабушке – но только если они находятся на их содержании. В противном случае эти люди должны быть зарегистрированы по отдельности.
"Для сбора данных должны присутствовать все члены домохозяйства. В случае, если член семьи не может прийти в центр сбора данных из-за ограниченной мобильности, этот человек будет перенаправлен на дистационную регистрацию", – рассказали в Агентстве.
Какие нужно предоставить документы
Для начисления помощи нужнго предоставить оригиналы документов на каждого члена семьи. Это:
- налоговый номер;
- национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;
- справка ВПЛ (при наличии);
- гривневая банковская карта главного заявителя;
- свидетельство о рождении детей (при необходимости);
- документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при необходимости);
- удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при необходимости).
Как можно получить деньги
Вся сумма сразу за 3 месяца будет перечислена главе домохозяйства. Для этого будет использован один из способов:
- перевод на банковский счет через финансовое учреждение Rapyd;
- через систему Western Union – для семей, у которых нет банковского счета;
- получение перевода в любом отделении банков-партнеров (список здесь).
Как сообщал OBOZREVATEL, пострадавшие от войны украинцы также могут получить помощь в 1 000 долларов от Нью-Йоркской благотворительной организации в области технологической индустрии 1K. Впрочем, рассчитывать на нее следует не всем: программа ориентирована на семьи.
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