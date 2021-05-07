В Украине заработают льготные ипотеки для переселенцев: участников выберет лотерея

В Украине благодаря гранту на 24,5 млн евро от правительства Германии заработает программа льготных ипотечных кредитов для внутренне перемещенных лиц.

Нововведением является то, что участников будут выбирать путем лотереи, а не по порядку очереди. Это было обязательным условием ФРГ, сообщил в эфире телеканала "Дом" представитель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Программа предусматривает револьверный фонд. То есть деньги будут работать еще 20 лет, и люди будут получать новые кредиты. Переселенцы будут платить кредит ежемесячно, и эти деньги будут суммироваться, а на них будут выдаваться новые кредиты", – пояснил Калинин.

Он подчеркнул, что этот грант – бесповоротный, то есть Украине не нужно будет отдавать деньги.

Получить такую ​​ипотеку смогут только переселенцы. Точные условия участия в кредитовании будут объявлены после 11 мая. Однако уже известно, что срок подачи заявок будет длиннее, чем в прошлых программах.

"Время есть, и не надо уже сегодня или завтра бежать в "Держмолодьжитло", ночевать там, как это было в прошлых программах. Переселенцы помнят этот ужас. Такого больше не будет. Срок будет больше, чем был в прошлых программах. Ранее было всего три дня, поэтому приходилось чуть ли не ночевать под стенами "Держмолодьжитла", – отметил представитель ассоциации переселенцев.

Для организации лотереи был выбран международный консультант. Скорее всего, она пройдет онлайн.

Также предполагается, что льготы можно будет получить на приобретение жилья как на первичном, так и на вторичном рынке.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады 321 голосом "за" приняли законопроект № 3718, определяющий принципы молодежной политики в Украине. В частности, он вводит льготы для молодых семей с детьми.