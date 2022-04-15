В Украине запускают еще две программы выплат для переселенцев: на какую сумму можно рассчитывать

Правительство Украины совместно с ООН запускает еще две программы выплат: вынужденным переселенцам и отдельно малоимущим пенсионерам, покинувшим свои дома из-за боевых действий. Так, нуждающиеся в дополнительной защите вынужденные переселенцы, на протяжении трех месяцев будут получать по 2 200 грн на каждого члена семьи ежемесячно.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил: такую же сумму – 2 200 грн – будут получать и малоимущие пенсионеры-переселенцы. Деньги на выплаты выделят:

для вынужденных переселенцев – Всемирная продовольственная программа ООН;

отдельно для пенсионеров – Управление Верховного комиссара ООН в делах беженцев.

Помимо этого, отметил премьер, продолжают работать и ранее запущенные программы для вынужденных переселенцев – правительство выделяет по 2 тыс. грн каждому взрослому и по 3 тыс. грн каждому ребенку в переехавших семьях.

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"На выплату такой помощи уже направлено 578 млн грн. За счет этих средств помощь получат около 155 тысяч внутри перемещенных лиц", – сообщил он.

Напомним, срок получения этой помощи истекает 30 апреля. Ее могут получить:

украинцы которые вынужденно сменили место жительства из-за войны;

зарегистрировались в качестве переселенцев в новом населенном пункте.

Для регистрации в качестве переселенца можно прийти в ближайший Центр предоставления админуслуг. С 30 марта появилась возможность зарегистрироваться и с помощью Дії.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что многие публичные личности поддерживаю Украину и украинский народ и жертвуют не маленькую сумму денег на помощь переселенцам и воинам ВСУ. Среди таковых, чешский бизнесмен из списка Forbes пожертвовал 4 млн долларов, британский музыкант Стинг передал крупную партию гуманитарной помощи беженцам, владелец Viber пожертвовал 8,7 млн долларов.