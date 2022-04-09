Выплаты переселенцам в Украине: срок получения помощи продлен

Для украинцев, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и переехать в другие регионы, продлили срок получения финансовой помощи. Им теперь является 30 апреля. Речь идет о программе выплат по 2 тыс. грн взрослым и 3 тыс. грн детям.

Об этом во время заседания Кабинета министров сообщил глава правительства Денис Шмыгаль. Ранее же конечным сроком было 14 апреля.

"Принимаем решение о продлении срока получения помощи вынужденным переселенцам. Конечный срок теперь 30 апреля", – сказал премьер.

Напомним, что помощь для переселенцев от государства могут получить:

украинцы которые вынужденно сменили место жительства из-за войны;

зарегистрировались в качестве переселенцев в новом населенном пункте.

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Для регистрации в качестве переселенца можно прийти в ближайший Центр предоставления админуслуг. С 30 марта появилась возможность зарегистрироваться и с помощью Дії.

В свою очередь мировые доноры собрали 10,1 млрд евро для помощи украинским беженцам и внутренне перемещенным лицам. Средства были собраны во время мероприятия программы мобилизации в поддержку Украины Stand Up for Ukraine, которое прошло 9 апреля в столице Польши Варшаве.

Кроме того, Управление верховного комиссара ООН вместе с "Укрпочтой" выделило в помощь 360 тыс. переселенцев средства в размере 2,2 тыс. грн на каждого. Помощь будет выплачиваться в течение трех месяцев.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что многие публичные личности поддерживаю Украину и украинский народ и жертвуют не маленькую сумму денег на помощь переселенцам и воинам ВСУ. Среди таковых, чешский бизнесмен из списка Forbes пожертвовал 4 млн долларов, британский музыкант Стинг передал крупную партию гуманитарной помощи беженцам, владелец Viber пожертвовал 8,7 млн долларов.