В Украине за монету в копейку готовы заплатить 11 тысяч: может попасться любому

В Украине за редкую монету номиналом в 1 копейку нумизматы могут заплатить 11 тыс. грн. Менее редкие копейки готовы купить за 30-900 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Ценные монеты можно продать на специализированном форуме. Там же можно проконсультироваться о том, является ли копейка редкой.

1 копейка 1992 года

особенность: правый верхний лист прямой

цена: 700-900 грн

Особенность этой разновидности в том, что у нее правый верхний лист прямой справа и ступенчатый слева. На интернет-аукционах такую монету продают за 700-900 гривен.

1 копейка 1992 года

особенность: правый верхний лист ступенчатый

цена: 30-50 грн

Любая копейка 1992 года со ступенчатой верхушкой правого верхнего листа стоит от 30 до 50 грн. А если у монеты еще будут большие ягоды, это может оказаться очень редкая разновидность 1.35АА. В 2019 году такую монету продали на аукционе за 11 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Деньги можно приобрести в Нацбанке.