В Украине выпустят новую монету номиналом в 20 грн: как будет выглядеть

В Украине с 21 января Национальный банк выпустит в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Леси Украинке.

Об этом говорится в размещенной на официальном сайте НБУ информации. На аверсе монеты размещены: вверху надпись Украина, справа – малый Государственный герб Украины; и композиция, символизирующая яркий, эмоциональный, богатый мир поэзии Леси Украинский: слева на зеркальном фоне – стилизованные под свечи образы мужчины и женщины; справа – ключ журавлей, над которым номинал и год чеканки монеты 20/ гривен/ 2021.

Леся Украинка – одна из самых выдающихся украинских литераторов. "Многогранный талант писательницы оказался в самых разнообразных жанрах – лирике, эпосе, драме, прозе, публицистике. Ее творчество полна глубоких патриотических чувств к Украине", – сообщает НБУ.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, 3 июня 2020-го регулятор выпустил в оборот пять миллионов платежных монет номиналом в 10 грн. С этого же дня все торговые сети, магазины и т.д. обязаны принимать новую "мелочь".