За какую мелочь в Украине заплатят тысячи гривен: может найтись в кармане любого

В копилках и кошельках украинцев могут встретиться монеты, стоимость которых доходит до 15 тыс. грн. Коллекционеры готовы платить тысячи гривен за мелочь, номинальная стоимость которой – всего несколько копеек.

О том, как узнать "особые" копейки, где и за сколько их можно продать, читайте в материале OBOZREVATEL.

1 копейка 1992 года

особенность: правый верхний лист прямой

цена: 700-900 грн

Особенность этой разновидности в том, что у нее правый верхний лист прямой справа и ступенчатый слева. На интернет-аукционах такую монету продают за 700-900 гривен.

1 копейка 1992 года

особенность: правый верхний лист ступенчатый

цена: 30-50 грн

Любая копейка 1992 года со ступенчатой верхушкой правого верхнего листа стоит от 30 до 50 грн. А если у монеты еще будут большие ягоды, это может оказаться очень редкая разновидность 1.35АА. В 2019 году такую монету продали на аукционе за 11 тыс. грн.

10 копеек 1992 года

особенность: шестиягодник

цена от 50 до 450 грн

В каталоге И. Коломийца описано более 30 разновидностей 10 копеек 1992 года. Среди них есть редкие стоимостью от 5 до 14 000 грн, и есть обычные, которые ничего не стоят. Если не хочется разбираться во всех видах, ищите "шестиягодники" – это 10 копеек, у которых в 3-й и 6-й гроздях по шесть ягод. 10 копеек с 6 ягодами можно продать за 50-450 грн.

Намного больше нумизматы готовы заплатить за сочетание шестиягодник + толстый трезубец. В 2020 году такую монету на аукционе купили за 6500 грн.

25 копеек 1992 года

особенность: без черенков в гроздях №4 и №8

цена: 600-800 грн

Эта монета отличается от обычных тем, что у нее отсутствуют черенки в гроздях №4 и №8. В феврале 2021 года такие 25 копеек были проданы за 722 грн.

25 копеек 1992 года

особенность: ягоды с отверстиями, толстый трезубец

цена: 100-150 грн

Ягоды с отверстиями нумизматы называют "бублики". 25 копеек с бубликами и толстым трезубцем стоят 100-150 грн. С тонким трезубцем монета не ценится.

50 копеек 1992 года

особенность: с "трапециями"

цена от 5 до 2000 грн

Чтоб найти редкие 50 копеек 1992 года, смотрите на промежутки между листом и отростком. Искать нужно промежутки в форме трапеций. 50 копеек с трапециями и мелкой насечкой стоят 2-5 грн. Если на гурте 7 крупных насечек, такая монета будет стоить 20-50 грн, а если 8 средних насечек – цена увеличивается до 900-2000 грн.

25 копеек 1995 года

цена от 1000 грн

25 копеек 1995 года встречаются нечасто, поэтому они так дорого стоят. Здесь не нужно разбираться в ягодках, ценятся любые 25 копеек 1995 года. На аукционах стоимость монеты стартует с 1000 грн и может доходить до 1800 грн.

50 копеек 1996 года

цена от 100 до 1000 грн.

50 копеек 1996 года выпущена небольшим тиражом. Есть две разновидности: с крупной насечкой (100-150 грн), с мелкой насечкой (600- 1000 грн).

1 гривня 1995 года

Цена от 500 до 800 грн

Ценной считается любая гривня 1995 года. Если вы нашли гривню 1995 года, можете смело просить за нее не менее 500 грн. Чем лучше внешний вид монеты, тем дороже ее можно продать.

1 гривня 1996 года

Цена 30-80 грн

Любая гривна 1996 года стоит от 30 до 80 грн. На аукционах их часто продают сразу по несколько штук в одном лоте.

Редкие монеты можно найти в старых копилках, которые начали собирать в 90-х годах. Если вы работаете в магазине или на рынке, просматривайте мелочь, которую дают покупатели. Вдруг попадется что-то ценное.

Несколько лет назад нумизматы покупали мелочь у кондукторов в трамваях. Выбирали редкие монеты, а все ненужное сдавали в банк.

Редкие украинские монеты покупают коллекционеры, а также перекупщики. Последние берут монеты у населения по заниженным ценам и продают подороже через интернет-аукционы.

В Украине продать монеты можно через аукционы Виолити, Crafta, форум ИТК. На аукционах нельзя выставлять обычные монеты по завышенным ценам. Поэтому, перед тем как продавать убедитесь, что ваша монета редкая. Проконсультируйтесь с нумизматами на форумах, они помогут определить разновидность и приблизительную стоимость.

Кроме аукционов продать монеты можно через сообщества в социальных сетях или видеоблогерам, которые делают обзоры.