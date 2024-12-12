Европейский суд по правам человека признал запрет 'георгиевской ленты' в Украине законным

Запрет публичного ношения георгиевской ленты в Украине является законным с точки зрения прав человека. К такому решению пришли судьи Европейского суда по правам человека при рассмотрении дела "Борзых против Украины".

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Иск суд единогласно признал неприемлемым. Соответственно, ЕСПЧ подтвердил право государства привлекать к ответственности за использование указанного символа.

Речь идет о запрете публичного ношения георгиевской ленты в Украине, который вступил в силу в 2016 году. В следующем, 2017 году бывший военный Юрий Борзых (этнический россиянин 1962 года рождения, проживающий в Киеве) подал иск в ЕСПЧ. Он "хотел носить георгиевскую ленту 9 мая в День победы, но опасался, что он будет привлечен к ответственности", пояснили в суде.

В ЕСПЧ признали факт вмешательства в право истца на свободу выражения мнений. Но суд "принял во внимание контекст, в котором происходил запрет на георгиевскую ленту".

"С 2014 года для многих этот знак стал символом страданий, к которым привела российская агрессия. Суд пришел к выводу, что хотя запрет Украины на публичную демонстрацию георгиевской ленты ограничил свободу выражения мнений, он был в пределах усмотрения государства", – отметили в ЕСПЧ.

Причем в суде подчеркнули, что "не видят причин подвергать сомнению усилия украинского правительства по решению проблем, порожденных вооруженным конфликтом".

Также в решении суда отметили, что истец Борзых "не смог доказать, что запрет причинил ему душевные страдания или тревогу или иным образом оказал на него существенное влияние".

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Украины против страны-агрессора России в отношении Крыма. ЕСПЧ признал, что украинское правительство доказало существование систематических нарушений прав граждан Украины с начала оккупации Крыма в феврале 2014 года.

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