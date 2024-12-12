В последние 48 часов ЦАХАЛ поразил в Сирии более 500 целей, уничтожая вооружение и военные объекты. В частности, были уничтожены современные крылатые ракеты "Нур", изготовленные в Иране по китайской технологии. Эта ракета является самым передовым достижением иранской ракетной промышленности и, возможно, на данный момент это было самое современное и угрожающее вооружение, уничтоженное в Сирии.

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Як повідомила прес-служба ЦАХАЛу, знищення військового потенціалу Сирії здійснювалося за заздалегідь складеним масштабним планом. Цей план був розроблений ще в останні дні режиму Башара Асада, після того як ізраїльська розвідка провела комплексну оцінку внутрішньої ситуації в Сирії.

Сотні винищувачів та літаків ВПС Ізраїлю завдали ударів по стратегічному озброєнню Сирії: літаках, вертольотах, ракетах класу "Скад", БПЛА, крилатих ракетах, радарах, а також по багатьох інших видах озброєння. У системи ППО Сирії знищено понад 90 відсотків ракет "земля-повітря", хоча ця система вважалася однією з найпотужніших на Близькому Сході. Також було зруйновано виробничий комплекс, пов’язаний із ракетами.

В аеропорту Т4 у північній частині Дамаска були знищені дві ескадрильї Су-22 та Су-24 сирійських ВПС. На інших авіабазах знищено ще три ескадрильї, а також склади зберігання бомб і ракет, а також ракетні установки в районі Хомса, які вважалися одними з найважливіших у Сирії.

Тепер ця зброя у триваючому хаосі не потрапить ані до "Хезболли", ані до ІДІЛ, ані до інших озброєних джихадистських угруповань.

Іноді найважливіший внесок у безпеку регіону здійснюється за допомогою військової авіації.