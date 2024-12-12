На Тейлор Свифт нога не поднялась? Что не так с карикатурой сына Трампа на обложку Time

Сын избранного президента США Дональда Трампа – Дональд Трамп-младший – обнародовал видео, в котором он "замахнулся" на президента Украины Владимира Зеленского "ногой" своего отца. Очевидно он пытался быть остроумно-ироническим, однако и само видео, и его размещение в соцсети указывают на трусливую натуру "малого" Дональда.

Видео дня

Трамп-младший опубликовал в Instagram циничный видеоролик-карикатуру. Минифильм изображает, как избранный президент США выталкивает Владимира Зеленского из обложки журнала Time.

Time в этом году объявил "Человеком года" Дональда Трампа. И своим видео сын республиканца пытался показать, что его отец выбил у Зеленского это звание, которое журнал также присваивал и украинскому президенту.

Однако Трамп-младший "забыл", что человеком года по версии Time Владимир Зеленский был в 2022-м.

А в прошлом году это звание журнал присвоил американской певице Тейлор Свифт, которая в 2023-м установила ряд рекордов благодаря концертному шоу The Eras Tour. Time назвал ее тогда "главной героиней мира". А по данным аналитиков, это турне Свифт привело к поднятию экономики США в общей сложности на 4,6 миллиарда долларов.

Следовательно, по сути, новоизбранный президент США "выбил" с обложки Time не Зеленского, а Свифт.

Такая "забывчивость" Трампа-младшего, очевидно, объясняется тем, что робко поднимать руку, то есть ногу, на Свифт, которая имеет миллионы поклонников в США и по всему миру. К тому же, не свою ногу, а отца.

Трусливое естество "малого" Трампа просматривает и в том, что он закрыл возможность комментировать свое видео, прекрасно понимая, что получит море критических сообщений. При этом Дональд-младший оставил возможность отправить omg yes и радостные огоньки, чтобы измерять ими свой "успех". Такие методы очень напоминают российскую пропаганду, которая не гнушается никакими средствами.

Напомним, что Дональд Трамп-младший устроил истерику из-за решения Джо Байдена разрешить ВСУ использовать американское дальнобойное оружие для ударов по территории России.

Как сообщал OBOZ.UA, новоизбранный президент США Дональд Трамп стал человеком года по версии журнала Time. Издание отметило, что политическая трансформация Трампа не имеет аналогов в истории США.

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