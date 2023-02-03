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В Украине за 60 тыс. грн продают 1 грн: как выглядит уникальная монета

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
2,3 т.
В Украине за 60 тыс. грн продают 1 грн

В Украине за 60 тыс. грн продают монету в 1 грн. Такая цена обусловлена материалом чеканки – алюминием (вместо стандартной латуни). А также годом – 1992-м: монеты этого года являются пробными и в оборот не выпускались.

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Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему:

  • разновидность монеты – 2ААг;
  • реставрации она не подвергалась;
  • вес – 2 грамма (вместо стандартніх 7,1 грамма);
  • гурт – без надписи.
В Украине за 60 тыс. грн продают монету в 1 грн

Имеет ли монета дефекты, автор объявления не указывает. Однако согласно выложенным фотографиям, она имеет потертость с правой стороны аверса, а также левой – реверса.

Цена монеты обусловлена материалом чеканки – алюминием, а также годом – 1992-м

"1 гривня 1992 2ААг алюминий. Оригинал, коллекционная монета", – говорится в объявлении.

Монета не имеет надписи на гурте

В целом же, как рассказывают специалисты ресурса "Монеты-ягодки", 1 грн1992 года является пробной монетой – ее "чеканили при настройке оборудования". Специалисты объясняют:

  • первые гривни были без оптовой надписи;
  • точный тираж неизвестен;
  • "найти пробную гривню в обращении невозможно".
Вес монеты – 2 грамма

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут получить на сдачу либо найти в копилке монеты в 1 грн, за которые коллекционеры могут заплатить большие деньги. Порой речь идет о более чем 10 тыс. грн.

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