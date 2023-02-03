В Украине за 60 тыс. грн продают 1 грн: как выглядит уникальная монета
В Украине за 60 тыс. грн продают монету в 1 грн. Такая цена обусловлена материалом чеканки – алюминием (вместо стандартной латуни). А также годом – 1992-м: монеты этого года являются пробными и в оборот не выпускались.
Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему:
- разновидность монеты – 2ААг;
- реставрации она не подвергалась;
- вес – 2 грамма (вместо стандартніх 7,1 грамма);
- гурт – без надписи.
Имеет ли монета дефекты, автор объявления не указывает. Однако согласно выложенным фотографиям, она имеет потертость с правой стороны аверса, а также левой – реверса.
"1 гривня 1992 2ААг алюминий. Оригинал, коллекционная монета", – говорится в объявлении.
В целом же, как рассказывают специалисты ресурса "Монеты-ягодки", 1 грн1992 года является пробной монетой – ее "чеканили при настройке оборудования". Специалисты объясняют:
- первые гривни были без оптовой надписи;
- точный тираж неизвестен;
- "найти пробную гривню в обращении невозможно".
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут получить на сдачу либо найти в копилке монеты в 1 грн, за которые коллекционеры могут заплатить большие деньги. Порой речь идет о более чем 10 тыс. грн.
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