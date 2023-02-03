В Украине за 60 тыс. грн продают 1 грн: как выглядит уникальная монета

В Украине за 60 тыс. грн продают монету в 1 грн. Такая цена обусловлена материалом чеканки – алюминием (вместо стандартной латуни). А также годом – 1992-м: монеты этого года являются пробными и в оборот не выпускались.

Видео дня

Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему:

разновидность монеты – 2ААг;

реставрации она не подвергалась;

вес – 2 грамма (вместо стандартніх 7,1 грамма);

гурт – без надписи.

Имеет ли монета дефекты, автор объявления не указывает. Однако согласно выложенным фотографиям, она имеет потертость с правой стороны аверса, а также левой – реверса.

"1 гривня 1992 2ААг алюминий. Оригинал, коллекционная монета", – говорится в объявлении.

В целом же, как рассказывают специалисты ресурса "Монеты-ягодки", 1 грн1992 года является пробной монетой – ее "чеканили при настройке оборудования". Специалисты объясняют:

первые гривни были без оптовой надписи;

точный тираж неизвестен;

"найти пробную гривню в обращении невозможно".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут получить на сдачу либо найти в копилке монеты в 1 грн, за которые коллекционеры могут заплатить большие деньги. Порой речь идет о более чем 10 тыс. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!