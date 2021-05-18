В Украине за 15 копеек заплатили десятки тысяч гривен: "особая" монета может попасться любому

В Украине на аукционе монету номиналом в 15 копеек 1992 года выпуска продали за 21 тыс. грн. За 10 копеек того же года выпуска владелец выручил 12,5 тыс. грн.

Это следует из данных аукциона Violity.com. "Украина, 15 копеек 1992 года, 1АА-43, магнитная сталь плакированная латунью. Особенность: 4 ягоды, прорезь. Монета отчеканена одной из первых , в листе еще прорезь. У более поздних монет, прорезь выкрошена", – говорится в описании к монете.

Монета номиналом в 10 копеек, которую продали за 12,5 тыс. грн, изготовлена из нестандартной заготовки. На части гурта есть следы, скорее всего оставшиеся на заготовке.

Отметим, нумизматы готовы платить десятки и даже сотни тысяч гривен не только за редкие монеты прошлых веков, но и за современные копейки. Главное условие – они должны отличаться от остальных. Например, браком.

Так, за 10 копеек 2008 года с производственным браком готовы заплатить 250 тыс. грн. Именно столько просят за испорченную монету на торгах crafta.ua.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Деньги можно приобрести в Нацбанке.