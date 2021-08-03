В Украине вскрыли масштабную схему: украинцы теряют зарплаты, а крупные компании вступили в сговор с чиновниками

В Украине налоговая милиция (Государственная фискальная служба) начала безосновательно списывать долги предприятий. Это делают по предлогам перевода предприятиями средств с одного своего счета на другой, при этом целью такого перевода указывают "уплату НДС".

В результате украинцы теряют миллиарды долларов, которые могли бы направить на повышение зарплат медикам и учителям. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Схема состоит из нескольких шагов: фискалы начинают уголовное производство, считают, сколько налогов предприятие недоплатило в бюджет. Затем отдельные бизнесмены вместо того, чтобы заплатить в бюджет, переводят средства на собственный счет. И используя информацию о таких переводах, ГФС закрывает уголовные производства.

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В распоряжение OBOZREVATEL попало платежное поручение компании: на перевод 15 млн грн на собственный же счет (!) якобы для компенсации убытков государству.Но деньги перевели не в бюджет страны. Как поясняет информированный источник, их можно легко вернуть назад, потратить на оплату других налоговых обязательств.

Только на этих нескольких случаях бюджет Украины потерял свыше 13 млн грн. И это не самые крупные кейсы. В ближайшее время мы опубликуем полный перечень фирм, которые могли принимать участие в описанной схеме.

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