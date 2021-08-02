В Украине каждый литр крепкого алкоголя – фальсификат. Его реализуют без уплаты акцизов, при этом качество такого напитка никто гарантировать не может. В целом ситуация с подакцизными товарами (в первую очередь сигареты и алкоголь) достигла худшего за много лет состояния.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал глава комитета по вопросам налоговой, финансовой и таможенной политики Даниил Гетманцев. "С каждого второго литра не платится акциз. Даже в Киеве есть магазины, которые на розлив водку продают, что запрещено. А есть сайты, которые продают целыми тетрапаками. Каждый второй литр контрафактный, нелегальный, с него не уплачен акциз", – говорит нардеп.

Товар без акцизов можно купить в интернете и даже в магазинах и кафе возле метро. При этом, если с ситуацией с уклонением от уплаты НДС удается показатели улучшать, серый рынок подакцизных товаров только растет.

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"Радоваться нечему, это факт. И по алкоголю, и по топливу, и по табачным изделиям. Здесь система упирается наиболее жестко. Если в схемах с НДС мы переломили ситуацию и близки к окончательному ее разрешению, то подакцизка стала для нас своеобразным Сталинградом. Здесь проявляется уверенность в собственной безнаказанности преступников, которые уклоняются от налогов. Все же знают ситуацию с duty free, когда на одного пассажира, в том числе и детей, "продавали" по шесть блоков сигарет", – пояснил Гетманцев.

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