В Украине вскоре взлетит спрос на одну из вакансий: сколько заплатят

В Украине в августе значительно увеличится спрос на нянь, что связано с началом учебного года. В семьях они могут зарабатывать до 20 тыс. грн в месяц.

Об этом OBOZREVATEL рассказали аналитики кадрового портала Jooble. По их данным, больше всего вакансий от работодателей на эту работу в: Киеве, Харькове, Днепре и Львове.

"Няня – не сезонная профессия, спрос на них держится практически на одном уровне на протяжении года. Но мы заметили, что в летний период ищут их наиболее активно. Опытные няни обычно работают в семье на протяжении всего детства ребенка и ищут работу после того, как семья в ее услугах больше не нуждается. Но открыто много вакансий и на временную занятость", – говорит Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble.

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Заработная плата у нянь зависит от региона и графика работы. Больше всего вакансий от работодателей на неполный рабочий день, при таком графике няням платят от 350 до 500 гривен в час. Если же работодатель ищет няню для работы на постоянной основе и на полный рабочий день, то заработная плата по Украине варьируется от 5 до 20 тыс. грн.

Спрос на нянь обычно начинает стремительно расти перед началом каждого учебного года. Больше вакансий появляется весной, а летом доходит до пика. Требования, которые прописывают работодатели чаще всего – опыт работы от 2-х лет, любовь к детям.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в среднем число вакансий для украинских заробитчан выросло в 1,7 раза. Самые популярные страны: Польша и Чехия.