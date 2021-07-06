В Польше взлетело количество вакансий для украинских заробитчан: озвучены цифры

В Польше производственный сектор рекордно растет второй месяц подряд. При этом объем незавершенных заказов увеличился до максимального показателя с мая 2004-го. Сейчас на трудовом рынке есть очень много вакансий для украинских заробитчан.

Однако ситуация может поменяться из-за новых ограничений. Об этом сообщает UBR.ua со ссылкой на данные Gremi Personal.

"Активность промышленных компаний в найме рабочей силы является самой высокой за последние несколько десятков лет. Соответственно польские агентства по трудоустройству испытывают увеличение запроса со стороны предпринимателей, которым нужно все больше рабочей силы. На это влияет также высокий сезон, ослабление карантинных ограничений, размораживание работы нескольких отраслей, в том числе HoReCa", – заявил владелец Gremi Personal Евгений Кириченко.

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По мнению эксперта, в будущем произойдет снижение спроса на заробитчан из-за возможных карантинных ограничений осенью. Кроме того, в конце июня польское правительство уже ввело обязательную 10-дневную самоизоляцию для граждан тех стран, которые не входят в Шенгенскую зону.

Напомним, в Польше количество вакансий для украинцев увеличилась более чем на треть. Большим спросом пользуются рабочие с квалификацией: плиточники, бетонщики. Они могут претендовать на зарплату в размере до 148 тыс. грн.

Так, плиточники могут зарабатывать до 12 до 16 евро в час. Работать придется по 11 часов в день и шесть дней в неделю. В результате в месяц можно получать до 148,3 тыс. грн.

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