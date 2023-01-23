В Украине установили новую цену на гречку: сколько стоит

В Украине подешевела гречка. По состоянию на 23 января килограмм этой крупы стоит в среднем 65,4 грн, тогда как в декабре-2022 среднемесячная цена составляла 73,85 грн. Таким образом стоимость гречки снизилась на 8,45 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным в отдельных сетях супермаркетов гречку продают по (за 1 кг):

Metro – 59,9 грн;

Auchan – 56,4 грн;

Varus – 79,9 грн.

Дешевеет же гречка уже 5-й месяц подряд. Последний раз цены на нее выросли еще в августе-2022 – с 91,7 грн/кг до 92,73 грн/кг (+1,03 грн). Далее же стоимость только снижалась:

сентябрь – до 87,94 грн (минус 4,79 грн);

октябрь – до 80,78 грн (минус 7,16 грн);

ноябрь – до 76,99 грн (минус 3,79 грн);

декабрь – до 73,85 грн (минус 3,14 грн);

январь-2023 – до 69,95 грн (минус 3,9 грн. Данные на 1 число. После этого цены снизились еще на 4,55 грн).

А вот яйца, под которые гречку часто используют в качестве гарнира, подорожали. По состоянию на 20 января десяток яиц "Квочка" стоил в среднем 74,2 грн, что на 5 коп. превышает среднемесячную цену декабря-2022 в 74,15 грн. Яйца "Ясенсвит" же выросли в цене почти на 50 коп. – с 73,7 грн до 74,15 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, подорожал в Украине и картофель. По состоянию на 19 января, килограмм розового стоил в среднем 13,9 грн. Это почти на 3 грн превышает среднемесячную цену декабря-2022 в 11,01 грн.

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