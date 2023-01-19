Цены выросли: сколько стоит картофель в Украине

В Украине подорожал картофель. По состоянию на 19 января, килограмм розового стоит в среднем 13,9 грн. Это почти на 3 грн превышает среднемесячную цену декабря-2022 в 11,01 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, подорожал и молодой картофель. Его цена увеличилась почти на 5 грн/кг – с 11,21 грн до 15,9 грн.

Также выросла стоимость обычной картошки – почти на 50 коп./кг. Цены в отдельных сетях супермаркетов (за 1 кг):

Auchan – 8,3 грн;

Megamarket – 13,9 грн;

Varus – 8,2 грн.

На розовый картофель цены растут второй месяц подряд – после ноябрьского удешевления с 10,07 грн/кг до 9,99 грн/кг. Далее был рост:

декабрь – до 11,01 грн;

январь – до 12 грн (данные на 1 число месяца. После этого цены выросли до 13,9 грн).

Обычный же картофель дорожает уже 3 месяц подряд. Последний раз цены на него снижались в октябре-2022: с 11,8 грн/кг до 9,09 грн/кг. После этого его стоимость росла до:

ноябрь – 9,61 грн/кг;

декабрь – 9,77 грн/кг;

январь-2023 – 10,13 грн/кг. При этом в начале месяца цены на овощ немного снизились – до 9,74 грн/кг, но вскоре снова пошли вверх.

Молодой же картофель дорожать только начал. Цены на него выросли после ноябрьского удешевления с 11,39 грн/кг до 11,21 грн/кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине подорожало соленое сало. По состоянию на 16 января 1 кг стоил в среднем 271,04 грн, что на 8,72 грн превышает среднемесячную цену декабря-2022 в 262,32 грн.

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