Яйца в Украине подорожали: сколько стоят

В Украине подорожали куриные яйца. По состоянию на 20 января десяток яиц "Квочка" стоит в среднем 74,2 грн, что на 5 коп. превышает среднемесячную цену декабря-2022 в 74,15 грн. А вот яйца "Ясенсвит" выросли в цене почти на пол гривни – с 73,7 грн до 74,15 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов цены на яйца "Квочка" установились на уровне (за десяток):

Novus – 74,19 грн;

Auchan – 74,2 грн.

Яйца "Ясенсвит" же в магазинах продают по (за десяток):

Auchan – 74,2 грн;

Novus – 74,19 грн;

Megamarket – 74,3 грн;

Varus – 73,9 грн.

Подорожала также упаковка яиц "Ясенсвит" на 18 штук – почти на 4грн: со 128,46 грн до 132,15 грн. Цены в супермаркетах:

Auchan –132,3 грн;

Novus – 132 грн.

Яйца должны подешеветь

Несмотря на это подорожание, украинцы могут ожидать снижения цен на яйца. По прогнозу аналитика "Украинского клуба аграрного бизнеса" Светланы Литвин, по окончанию зимних праздников спрос на них должен упасть, что приведет к падению и цены.

Кроме того, на стабилизацию цен, по ее слова должно повлиять и постепенное увеличение количества кур-несушек. "В перспективе возможно снижение, особенно на фоне снижения спроса после новогодних праздников", – сказала специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, подорожал в Украине и картофель. По состоянию на 19 января, килограмм розового стоил в среднем 13,9 грн. Это почти на 3 грн превышает среднемесячную цену декабря-2022 в 11,01 грн.

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