В Украине редкую монету в 5 копеек продали за тысячи гривен: как выглядит
В Украине пять копеек 1992 года выпуска продали за 10,3 тыс. грн. В аукционе сделали 92 ставки. Особенность такой монеты: ее ошибочно изготовили в Италии с использованием штампов для итальянской мелочи (ребра с мелкими насечками).
Об этом говорится в данных аукциона Violity. Речь идет о штампе монеты 1.1ААк. Она считается одной из самых дорогих среди всех монет номиналом в 5 копеек.
Какие монеты и сколько стоят:
5 копеек 1992 года 2БАм узкий герб, немагнитная сталь – 10 500 грн;
5 копеек 1992 года 1.1ААк – 10 301 грн;
5 копеек 1992 года 2БАм, немагнитная сталь – 8 500 грн;
5 копеек 1992 года 2БАм – 3 010 грн;
5 копеек 1992 года 1.1 АВм – 70 грн.
Какие монеты можно продать за большие деньги?
С браком при производстве. Если монеты по ошибке изготовили с двумя реверсами или аверсами, с крупными ягодами, тонким стенками герба и т.п, их стоимость может быть в тысячи раз выше номинала.
Экспериментальные монеты. К таким, к примеру, относятся 15 копеек. Их изготовили небольшим тиражом, а теперь все такие монеты расходятся по коллекциям нумизматов.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Деньги можно приобрести в Нацбанке;
с 11 ноября ввел в обращение памятную монету "Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины". На ней изображен украинский десантник в образе рыцаря в доспехах;
29 октября НБУ ввел в обращение памятную монету "Хотинская битва". Номинал – 5 гривен, изготовлена она из нейзильбера.