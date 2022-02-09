В Украине редкую монету в 5 копеек продали за тысячи гривен: как выглядит

В Украине пять копеек 1992 года выпуска продали за 10,3 тыс. грн. В аукционе сделали 92 ставки. Особенность такой монеты: ее ошибочно изготовили в Италии с использованием штампов для итальянской мелочи (ребра с мелкими насечками).

Об этом говорится в данных аукциона Violity. Речь идет о штампе монеты 1.1ААк. Она считается одной из самых дорогих среди всех монет номиналом в 5 копеек.

Какие монеты и сколько стоят:

5 копеек 1992 года 2БАм узкий герб, немагнитная сталь – 10 500 грн;

5 копеек 1992 года 1.1ААк – 10 301 грн;

5 копеек 1992 года 2БАм, немагнитная сталь – 8 500 грн;

5 копеек 1992 года 2БАм – 3 010 грн;

5 копеек 1992 года 1.1 АВм – 70 грн.

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Какие монеты можно продать за большие деньги?

С браком при производстве. Если монеты по ошибке изготовили с двумя реверсами или аверсами, с крупными ягодами, тонким стенками герба и т.п, их стоимость может быть в тысячи раз выше номинала.

Экспериментальные монеты. К таким, к примеру, относятся 15 копеек. Их изготовили небольшим тиражом, а теперь все такие монеты расходятся по коллекциям нумизматов.

Как ранее писал OBOZREVATEL: