В Украине распространяют фальшивые доллары: какую купюру подделывают чаще всего

Мошенники "подсовывают" украинцам фальшивые доллары – при чем чаще всего крупных номиналов. Более того, среди всех иностранных валют именно доллары США подделывают чаще всего.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: на долю этой валюты приходится 91% всех подделок денег других государств.

Чаще всего же злоумышленники подделывали доллары 2 номиналов. В частности:

100 долларов – 76% от общего количества изъятых поддельных купюр;

50 долларов – 23%.

На втором месте по количеству распространяемых в Украине подделок – евро. Его доля составляет 8% от общего количества.

Среди этой валюты также чаще всего подделывают 2 номинала. Это:

50 евро – 26% общего количества изъятых поддельных купюр;

100 евро – 28%.

Гривню подделывают тоже

Среди гривни чаще всего подделывали купюры старого образа (выпущенные до 2015 года). Самой "популярной" является подделка купюр в 500 грн – 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы. Также часто подделывают:

200 грн – 45% от общего количества изъятых подделок и 26% от их общей суммы;

100 грн – 8 и 2%.

В то же время в регуляторе подчеркнули: поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Причина – такие деньги являются недействительными, а их обмен на настоящие гривни фактически легитимизирует фальшивки.

"Об их изъятии Национальный банк сообщает Бюро экономической безопасности. Все поддельные банкноты в установленном порядке передаются уполномоченным работникам для проведения расследований", – рассказали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZREVATEL, проверить подлинность гривневых купюр можно в несколько способов. В частности, на ощупь.

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