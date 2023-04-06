В Украине распространяют фальшивые доллары: какую купюру подделывают чаще всего
Мошенники "подсовывают" украинцам фальшивые доллары – при чем чаще всего крупных номиналов. Более того, среди всех иностранных валют именно доллары США подделывают чаще всего.
Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: на долю этой валюты приходится 91% всех подделок денег других государств.
Чаще всего же злоумышленники подделывали доллары 2 номиналов. В частности:
- 100 долларов – 76% от общего количества изъятых поддельных купюр;
- 50 долларов – 23%.
На втором месте по количеству распространяемых в Украине подделок – евро. Его доля составляет 8% от общего количества.
Среди этой валюты также чаще всего подделывают 2 номинала. Это:
- 50 евро – 26% общего количества изъятых поддельных купюр;
- 100 евро – 28%.
Гривню подделывают тоже
Среди гривни чаще всего подделывали купюры старого образа (выпущенные до 2015 года). Самой "популярной" является подделка купюр в 500 грн – 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы. Также часто подделывают:
- 200 грн – 45% от общего количества изъятых подделок и 26% от их общей суммы;
- 100 грн – 8 и 2%.
В то же время в регуляторе подчеркнули: поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Причина – такие деньги являются недействительными, а их обмен на настоящие гривни фактически легитимизирует фальшивки.
"Об их изъятии Национальный банк сообщает Бюро экономической безопасности. Все поддельные банкноты в установленном порядке передаются уполномоченным работникам для проведения расследований", – рассказали в Нацбанке.
Как сообщал OBOZREVATEL, проверить подлинность гривневых купюр можно в несколько способов. В частности, на ощупь.
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