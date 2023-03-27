Украинцам "подсовывают" фальшивые гривни: какие купюры подделивают чаще всего

Чаще всего в Украине подделывают гривневые банкноты старого образа (выпущенные до 2015 года). Самой "популярной" является подделка купюр в 500 грн – 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы.

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Об этом сообщили в НБУ. Там отметили, что также часто подделывают:

200 грн – 45% от общего количества изъятых подделок 26% т их общей суммы;

100 грн – 8% и 2%.

"В основном изъятые из оборота поддельные банкноты национальной валюты имели низкое качество и рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений. ... Ведь банкноты национальной валюты нового поколения (номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015-2020 годах), имеют усиленную систему защиты", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в целом же уровень подделывания банкнот гривни по результатам 2022 года снизился более чем в три раза. Так:

по итогам 2022 года на 1 млн настоящих купюр приходилось около 2,2 поддельных;

по итогам 2021 года было около 7,1 поддельных на 1 млн настоящих банкнот.

Как проверить подлинность банкнот гривни

Проверить подлинность гривневых купюр можно в несколько способов. В частности, на ощупь.

"Так проверяется банкнотная бумага и рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, что обеспечивается специальным видом печати", – объясняют в Нацбанке.

Также можно провести проверку разместив купюру против света. Так проверяются:

наличие водяных знаков (изображение портрета, повторяющего портрет, отпечатанный на лицевой стороне банкноты, а также изображение цифрового обозначения номинала или графического знака гривни);

наличие сквозного элемента (совмещенное изображение) – фрагментарное изображение цифрового обозначения номинала, выполненного с лицевой и оборотной сторон, приобретает целостный вид без разрывов и оползней при рассмотрении банкноты против света;

наличие полностью погруженной в толщу бумаги защитной ленты, на которой с помощью увеличительного стекла при рассмотрении банкноты против света можно увидеть в прямом и перевернутом виде изображения цифрового обозначения номинала, надписи ГРН и изображения трезуба.

Проверить подлинность купюры можно и изменяя угол наклона. Так:

изображения, выполненные оптически-сменными красками, изменяют цвет при рассмотрении банкноты под разными углами зрения и имеют кинетический эффект (при изменении угла наклона банкноты изменяется направление движения фонового изображения ленты);

частично введенная в толщу бумаги полимерная защитная лента соответствующего цвета содержит изображение цифрового обозначения номинала банкноты и графического знака гривни (в банкнотах номиналом 100-500 грн), Государственного Герба Украины и имеет ярко выраженный кинетический эффект;

латентное изображение цифрового обозначения номинала становиться видимым при рассмотрении банкноты на уровне глаз против света под острым углом (темное на светлом фоне при рассмотрении банкноты с длинной стороны, светлом и темном фоне – с короткой стороны).

Деньги за поддельные банкноты не компенсируют

В то же время в НБУ подчеркнули: поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. "Об их изъятии Национальный банк сообщает Бюро экономической безопасности, все поддельные банкноты в установленном порядке передаются уполномоченным работникам для проведения расследований", – рассказали в регуляторе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине фальшивомонетчики организовали сеть сбыта поддельных купюр во всех крупных городах. С помощью десятков-онлайн магазинов по всей стране распространяют купюры разного номинала. Анонимные Telegram-каналы и криптошельки позволили продавцам анонимно принимать заказы, а с помощью почтовых операторов – рассылать их по всей стране. О том, как работают фальшивомонетчики и на чем еще зарабатывают преступники в сети, читайте в материале.

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