В Украине покупатели недвижимости при регистрации прав будут проходить налоговую проверку: появились подробности

В Украине при покупке недвижимости данные покупателей будут проверять на моменте регистрации прав. Проводить проверки будет Государственная налоговая служба (ГНС).

Соответствующий совместный приказ Минюста и Минфина от 31 января 2022 года №280/5/41 вступил в силу 5 февраля. Об этом сообщает издание бухгалтерских новостей "Дебет-Кредит".

На данный момент известно, что речь идет о проверке соответствия данных физических лиц информации в Государственном реестре физлиц-налогоплательщиков. Также проверяющие будут сверяться с Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество.

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Сообщается, что запросы на проверку в ГНС будут подавать нотариусы и государственные регистраторы. Они будут делать это, принимая заявления для проведения регистрационных действий.

Для того, чтобы провести проверку покупателя, налоговикам понадобятся такие его данные: фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Отмечается, что в ответе ГНС Украины на запрос будет содержаться "результат его обработки". Ведением электронных журналов запросов и ответов будут заниматься госпредприятие "Национальные информационные системы" и Государственная налоговая служба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине, несмотря на новости о возможной военной агрессии РФ, ситуация на рынке недвижимости остается стабильной. При этом некоторые продавцы все же снимают объявления о продаже.