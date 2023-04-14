В Украине подорожали коммуналка, еда и другие товары с услугами: как выросли цены

В Украине подорожали все группы товаров и услуг. Так, в марте-2023, по сравнению с мартом-2022, потребительские цены увеличились на 21,3%. Больше всего подорожали услуги транспорта – на 27,1%.

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Об этом сообщает Госстат. Согласно его данным, ненамного от транспорта отстали продукты питания и безалкогольные напитки. Они подорожали на 26,8%.

На третьем месте – предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья. Они выросли в цене на 24,9%. Далее идут:

рестораны и отели – 22,3%;

алкогольные напитки, табачные изделия – 22,1%;

различные товары и услуги – 18,5%;

отдых и культура – 14,8%;

здравоохранение – 14,5%;

связь – 13,2%.

Образование подорожало на 9,6%. Услуги ЖКХ – на 4,6%.

Меньше всего цены выросли на одежду и обувь. Они подорожали на 3,6%.

Как выросли цены на еду

Из продуктов питания больше всего выросли в цене яйца, которые подорожали сразу на 79,8%. Также значительно подорожали фрукты – на 44,9%.

Тройку лидеров замыкают овощи. Их стоимость выросла на 38,3%.

Рыба и продукты из рыбы подорожали на 37,2%. Более чем на 20% выросла стоимость ряда позиций. Это:

сахар – на 23,5%;

макаронные изделия – на 20,4%;

хлеб и хлебопродукты – на 20,3%;

мясо и мясопродукты – на 20,2%;

Масло подорожало на 19,7%. Сыр и творог – на 18%. а кроме того:

хлеб – на 17,3%;

молоко – на 15%;

подсолнечное масло – на 6,9%.

Как подорожала коммуналка

Среди услуг ЖКХ больше всего выросли цены на содержание и ремонт жилья. Оно подорожало на 22,9%.

Также значительно подорожала уборка мусора – на 17%. Водоснабжение выросло в цене на 1,6%. А кроме того:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 1,5%;

канализация – на 1,2%;

горячая вода, отопление – на 0,2%.

Стоимость электроэнергии не изменилась. А вот природный газ вообще подешевел – на 0,4%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз украинской экономики в 2023 году сразу на 2,8 процентных пункта. Еще в январе аналитики ожидали роста ВВП Украины по итогам года на 3,3%, а в апрельском прогнозе показатель снижен уже до 0,5%.

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