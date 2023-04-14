В Украине подорожали коммуналка, еда и другие товары с услугами: как выросли цены
В Украине подорожали все группы товаров и услуг. Так, в марте-2023, по сравнению с мартом-2022, потребительские цены увеличились на 21,3%. Больше всего подорожали услуги транспорта – на 27,1%.
Об этом сообщает Госстат. Согласно его данным, ненамного от транспорта отстали продукты питания и безалкогольные напитки. Они подорожали на 26,8%.
На третьем месте – предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья. Они выросли в цене на 24,9%. Далее идут:
- рестораны и отели – 22,3%;
- алкогольные напитки, табачные изделия – 22,1%;
- различные товары и услуги – 18,5%;
- отдых и культура – 14,8%;
- здравоохранение – 14,5%;
- связь – 13,2%.
Образование подорожало на 9,6%. Услуги ЖКХ – на 4,6%.
Меньше всего цены выросли на одежду и обувь. Они подорожали на 3,6%.
Как выросли цены на еду
Из продуктов питания больше всего выросли в цене яйца, которые подорожали сразу на 79,8%. Также значительно подорожали фрукты – на 44,9%.
Тройку лидеров замыкают овощи. Их стоимость выросла на 38,3%.
Рыба и продукты из рыбы подорожали на 37,2%. Более чем на 20% выросла стоимость ряда позиций. Это:
- сахар – на 23,5%;
- макаронные изделия – на 20,4%;
- хлеб и хлебопродукты – на 20,3%;
- мясо и мясопродукты – на 20,2%;
Масло подорожало на 19,7%. Сыр и творог – на 18%. а кроме того:
- хлеб – на 17,3%;
- молоко – на 15%;
- подсолнечное масло – на 6,9%.
Как подорожала коммуналка
Среди услуг ЖКХ больше всего выросли цены на содержание и ремонт жилья. Оно подорожало на 22,9%.
Также значительно подорожала уборка мусора – на 17%. Водоснабжение выросло в цене на 1,6%. А кроме того:
- услуги по управлению многоквартирными домами – на 1,5%;
- канализация – на 1,2%;
- горячая вода, отопление – на 0,2%.
Стоимость электроэнергии не изменилась. А вот природный газ вообще подешевел – на 0,4%.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз украинской экономики в 2023 году сразу на 2,8 процентных пункта. Еще в январе аналитики ожидали роста ВВП Украины по итогам года на 3,3%, а в апрельском прогнозе показатель снижен уже до 0,5%.
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