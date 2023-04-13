В Украине подорожала коммуналка: как выросли цифры в платежках

В Украине подорожали услуги ЖКХ. Так, в марте-2023, по сравнению с мартом-2022, их стоимость увеличилась на 4,6%. Больше всего – на содержание и ремонт жилья, на 22,9%.

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Об этом сообщает Госстат. Отмечается: также значительно подорожала уборка мусора – на 17%.

Водоснабжение выросло в цене на 1,6%. А кроме того:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 1,5%;

канализация – на 1,2%;

горячая вода, отопление – на 0,2%.

Стоимость электроэнергии не изменилась. А вот природный газ вообще подешевел – на 0,4%.

А вот за месяц (март к февралю) стоимость услуг ЖКХ в Украине снизилась – хоть и незначительно, на 0,1%. Впрочем, отдельно некоторые услуги удорожали:

содержание и ремонт жилья – на 0,4%;

уборка мусора – на 2,8%;

услуги по управлению многоквартирными домами – на 0,2%.

Стоимость же других услуг осталась прежней. Это:

водноснабжение;

канализация;

электроэнергия;

природный газ;

горячая вода, отопление.

На электричество тарифы могут повысить уже в мае

В то же время повышение тарифов на электроэнергию в Украине возможно уже в мае. Ведь Кабмин продлил действие специального периода по льготным ценам лишь до 30 апреля – до этого времени расценки будут прежними.

По данным аналитиков, те, кто использует более 1000 кВт-ч в месяц, будут платить за каждый киловатт-час около 6-6,2 грн. Тариф при потреблении до 1000 кВт-ч хотят увеличить на 30-40%.

"Для состоятельных людей, использующих свыше 1000 кВт-ч в месяц, обсуждается установление рыночного тарифа на уровне около 6-6,2 грн/кВт-ч. Его планируют установить на длительный период, например на год, а затем, в случае необходимости, пересмотреть. Относительно другой категории (с потреблением до 1000 кВт-ч в месяц) продолжаются консультации. Обсуждается увеличение условно на 30-40%, но возможен такой вариант, что все оставят на действующем уровне", – рассказали они.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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