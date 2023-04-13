В Украине подорожала коммуналка: как выросли цифры в платежках
В Украине подорожали услуги ЖКХ. Так, в марте-2023, по сравнению с мартом-2022, их стоимость увеличилась на 4,6%. Больше всего – на содержание и ремонт жилья, на 22,9%.
Об этом сообщает Госстат. Отмечается: также значительно подорожала уборка мусора – на 17%.
Водоснабжение выросло в цене на 1,6%. А кроме того:
- услуги по управлению многоквартирными домами – на 1,5%;
- канализация – на 1,2%;
- горячая вода, отопление – на 0,2%.
Стоимость электроэнергии не изменилась. А вот природный газ вообще подешевел – на 0,4%.
А вот за месяц (март к февралю) стоимость услуг ЖКХ в Украине снизилась – хоть и незначительно, на 0,1%. Впрочем, отдельно некоторые услуги удорожали:
- содержание и ремонт жилья – на 0,4%;
- уборка мусора – на 2,8%;
- услуги по управлению многоквартирными домами – на 0,2%.
Стоимость же других услуг осталась прежней. Это:
- водноснабжение;
- канализация;
- электроэнергия;
- природный газ;
- горячая вода, отопление.
На электричество тарифы могут повысить уже в мае
В то же время повышение тарифов на электроэнергию в Украине возможно уже в мае. Ведь Кабмин продлил действие специального периода по льготным ценам лишь до 30 апреля – до этого времени расценки будут прежними.
По данным аналитиков, те, кто использует более 1000 кВт-ч в месяц, будут платить за каждый киловатт-час около 6-6,2 грн. Тариф при потреблении до 1000 кВт-ч хотят увеличить на 30-40%.
"Для состоятельных людей, использующих свыше 1000 кВт-ч в месяц, обсуждается установление рыночного тарифа на уровне около 6-6,2 грн/кВт-ч. Его планируют установить на длительный период, например на год, а затем, в случае необходимости, пересмотреть. Относительно другой категории (с потреблением до 1000 кВт-ч в месяц) продолжаются консультации. Обсуждается увеличение условно на 30-40%, но возможен такой вариант, что все оставят на действующем уровне", – рассказали они.
Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.
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