Всемирный банк резко ухудшил прогноз для Украины

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз украинской экономики в 2023 году сразу на 2,8 процентных пункта. Еще в январе аналитики ожидали роста ВВП Украины по итогам года на 3,3%, а в апрельском прогнозе показатель снижен уже до 0,5%. Тем не менее, это означает, что падения экономики страны не ожидается, несмотря на продолжение активных боевых действий.

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При этом ВБ ожидает, что в 2024-м украинская экономика ускорит восстановление и вырастет на 3,5%. Об этом говорится в экономическом обзоре региона "Европа и Центральная Азия".

Прогноз пересмотрели с учетом оценки повреждений, которые нанесли российские ракеты и дроны украинской инфраструктуре. По оценкам ВБ, было повреждено около 40% энергосистемы, что повлияло на работу предприятий.

Также аналитики учли, что Украина как государство продолжает оказывать населению социальные услуги. В этом контексте ключевой остается поддержка международных партнеров.

"Хотя экономические потери, которые понесла Украина в результате вторжения, являются огромными, открытие украинских черноморских портов и возобновление торговли зерном, а также значительная донорская поддержка помогают поддерживать экономическую активность в этом году", – говорится в обзоре.

В дальнейшем экономические перспективы Украины будут зависеть от развития событий на фронте, а также способностей бизнеса приспосабливаться к новым условиям работы, считают в ВБ. В ближайшем будущем поддержание стабильного функционирования военной экономики имеет решающее значение. Это будет включать в себя выявление возможностей для финансирования возросшего бюджетного дефицита", – отметили эксперты.

А в среднесрочной перспективе Украине будет необходимо создать условия для восстановления экономики. В ВБ считают, что это произойдет за счет частных капиталовложений и на фоне продолжения важнейших институциональных реформ.

Похожих оценок придерживается и Национальный банк Украины (НБУ). Там считают, что экономика Украины в 2023 году не будет падать, несмотря на продолжение военных действий. Но рост ВВП будет несущественным – всего на 0,3%.

Аналитики ICU более оптимистичны. Они считают, что в 2023 году рост реального ВВП Украины может достичь 2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Минэкономики, в Украине все еще наблюдаются негативные тенденции, не дающие экономике начать восстанавливаться. При этом в 2022 году ВВП Украины сократился не на 30,4%, как предполагалось ранее, а на 29,2%.

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