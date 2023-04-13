В Украине подорожали все продукты питания без исключения: как выросли цены на еду

В Украине подорожали продукты питания. Так, в марте-2023, по сравнению с мартом-2022, цены на них увеличились на 26,8%. Больше всего – на яйца, которые подорожали сразу на 79,8%.

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Об этом сообщает Госстат. Отмечается: также значительно подорожали фрукты – на 44,9%.

Тройку лидеров замыкают овощи. Их стоимость выросла на 38,3%.

Рыба и продукты из рыбы подорожали на 37,2%. Более чем на 20% выросла стоимость ряда позиций. Это:

сахар – на 23,5%;

макаронные изделия – на 20,4%;

хлеб и хлебопродукты – на 20,3%;

мясо и мясопродукты – на 20,2%;

Масло подорожало на 19,7%. Сыр и творог – на 18%. а кроме того:

хлеб – на 17,3%;

молоко – на 15%;

подсолнечное масло – на 6,9%.

Когда цена на овощи начнут снижаться

В то же время, по прогнозам экспертов, удешевления ряда овощных позиций произойдет не раньше лета. Дело в том, что:

только в этот период в продаже появятся овощи нового урожая с грунта;

до тех пор в продаже будут только тепличные.

Кроме того, по словам аналитика Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павла Мартышева, на ситуацию влияет и частичная оккупация Херсонской области. Из-за этого цены "точно не снизятся в ближайшее время кардинально".

"Мы будем ждать сезона. У нас сезон все-таки будет поздним, потому что Херсонская область все еще остается в зоне боевых действий, а тепличные овощи не будут продаваться дешево из-за того, что дорогая электроэнергия и газ. Нет смысла продавать дешево овощи", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время производители предупреждают: наращивание экспорта семян подсолнечника может привести к сокращению производства подсолнечного масла и остановке маслодобывающих предприятий. Что, в свою очередь, может вызвать рост цен на продукт.

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