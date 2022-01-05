В Украине мошенник обманул 11-летнего мальчика в Instagram на деньги

В Одессе 11-летний мальчик заказал себе телефон через Instagram, оплатив полную предоплату, но в итоге остался без гаджета и денег. Мама мальчика напрямую связалась с мошенником, а тот даже согласился вернуть часть суммы.

Одесситка Юлия отмечает, что ее сын собирал деньги сам, и перед Новым годом хотел приобрести гаджет. Об этом сообщается в Telegram-канале "Ху*вая Одесса".

Instagram-страница, где мошенники якобы продают гаджеты, называется "ArtFix". Туда и написал мальчик. После оформления заказа уведомление о посылке так и не приходило, посему мама мальчика решила связаться с продавцами и написать на сайт. Но ей сообщили, что страница в Instagram, на которой ребенок заказал товар, не является официальной.

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После этого одесситка написала напрямую аферисту, а тот упрекнул женщину, что она не научила мальчика не доверять людям в интернете. В ходе переписки аферист согласился вернуть часть суммы.

Стоит отметить, что чаще всего мошенники в сети используют именно схему с предоплатой. Но есть и множество других уловок. Например, интернет-попрошайки. Аферисты распространяют множество объявлений от благотворительных организаций, приютов и родителей с просьбой помочь с лечением детей.

Аферисты размещают жалобные публикации якобы о сборе средств, но фотографии документов бывают очень плохого качества, и информации на них практически не видно. Мошенники выкладывают разные фото детей, указывают имена, диагнозы, но банковские реквизиты повторяются от объявления к объявлению.

Способы защиты: звонить в организацию, чтобы уточнить номер расчетного счета, посетить организацию, переводить средства для нуждающихся только через проверенные организации и фонды. О других схемах аферистов, которые они используют в интернете – читайте в материале.

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как аферисты обворовывают украинцев на сайтах для знакомств. О схемах обманщиков читайте в материале.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, мошенники могут украсть деньги у украинцев и узнать данные карт, находясь в одной сети Wi-Fi с ними. Аферисты перехватывают данные банковских карт, пароли и сообщения. В полиции советуют отдавать предпочтение на улице мобильному интернету, а не общедоступным сетям.