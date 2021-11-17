Телефонные мошенники обворовывают украинцев: топ-5 схем и способы защиты

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Личные финансы
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Мошенники в Украине обворовывают украинцев по телефону

У мошенников в Украине есть целый вагон схем, с помощью которых они обманывают и обворовывают граждан. Несмотря на массу случаев, в 2021-м многие продолжают вестись на самые банальные и простые уловки злоумышленников.

OBOZREVATEL в своем материале расскажет о 5 самых популярных схемах телефонных мошенников и способах защиты.

Схема №1

Самая старая схема. Украинцу звонит неизвестный человек и представляется сотрудником банка. Он будет уверять в том, что вашу карту или счет заблокировали. Для того, чтобы разблокировать, нужно якобы подтвердить личность. Так называемый работник банка спросит PIN-код.

Способы защиты: не говорить личных данных карты, особенно PIN-код. Даже у сотрудников финучреждений нет права запрашивать у клиентов такую информацию. Поэтому нужно просто отключиться.

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Дополнительно: мошенники могут прибегнуть к разным хитростям, чтобы обдурить вас. Здесь акцент идет на момент неожиданности. Аферисты надеются, что под страхом потерять средства вы сразу выдадите все свои данные. Они могут даже присылать с разных номеров "коды", делая вид, что вам якобы нужно его подтвердить и сказать псевдооператору.

Иногда мошенники действуют "вслепую". То есть они даже могут не знать номер вашей карты или сам банк. Они попытаются угадать и собрать как можно больше данных.

Схема №2

Самая популярная схема, хоть и поутихшая в последние годы, – "родственник в беде". Все работает очень просто. Обманщик звонит гражданину и представляясь врачом, полицейским, пожарным (вообще кем угодно) сообщает, что родственник, друг или знакомый попал в беду.

Он может говорить, что близкий человек попал в больницу, тюрьму, ДТП, или просто нуждается в помощи. В то же время сам якобы не может позвонить и попросить. Иногда мошенники представляются близкими друзьями этих людей.

Мошенники воруют у украинцев деньги

После всего этого аферисты попросят вас скинуть деньги, чтобы выручить родственника. Особенно часто такие схемы "проходили", когда мошенники звонили пенсионерам. Но вестись на такие уловки нельзя.

Способы защиты: бросить трубку, а после этого позвонить родственнику и спросить напрямую. Также рекомендуется сообщить полиции и сказать номер, с которого звонили преступники.

Схема №3

Очень часто мошенники звонят и пытаются "развести" доверчивых украинцев на деньги. К примеру, они могут сказать, что вы выиграли автомобиль, стиралку или же "сорвали куш" в лотерею, выиграв огромную сумму.

Зачастую "разводилы" говорят, что для получения своего приза нужно просто оплатить какой-то процент от стоимости выигрыша. Они могут сразу отправить вам номер банковской карты, а могут "играть" до последнего и скинуть вам фейковый ссылку на сайт или сообщество из соцсетей (создать такой не составит труда). Таким образом мошенники втираются в доверие.

Способы защиты: положить трубку. Если человек становится победителем конкурса, комиссию взымают из самого выигрыша. В случае, если мошенник назвал организацию, можно позвонить по официальному номеру и все проверить.

Схема №4

Коронавирус для мошенников стал очередным предлогом для кражи чужих денег. Они звонят гражданам, которые заражены и требуют тысячи гривен якобы за кислород. Уже нескольким гражданам звонили и просили скинуть на банковскую карту по 5 тыс. грн, а от одной украинки и вовсе требовали 15 тыс. грн на срочный сбор, причем от имени волонтера.

Волонтер Екатерина Ножевникова объяснила, что кислород для украинцев предоставляют бесплатно и никто не может требовать деньги. Это также прописано в договоре, который подписывает пациент.

Способы защиты: положить трубку. Также нужно сообщить волонтерам организации, о которой упомянул аферист и сообщить в полицию.

Схема №5

Аферисты звонят и выдают себя за представителей мобильных операторов с новыми предложениями по тарифному плану. При этом чтобы перейти на новый, конечно же, более удобный (в основном соблазняют выгодными и низками ценами) тариф, нужно установить новое ПО (программное обеспечение) на телефон.

Злоумышленники скидывают по SMS ссылку. Переходя по ней, жертва предоставляет удаленный доступ к своему телефону. Сайты могут подделывать хакеры, поэтому нужно внимательно проверять домены (к примеру, правильные – https://kyivstar.ua/; https://www.vodafone.ua/ru). После этого аферисты получают доступ к картам, а значит и к деньгам.

Способы защиты: положить трубку, ни в коем случае не переходить по незнакомым и подозрительным ссылкам. Нужно устанавливать на гаджет лишь проверенные программы.

Схема-бонус

Были зафиксированы случаи, когда гражданам звонили неизвестные люди и просили перевести деньги под предлогом оплаты долгов за коммунальные услуги. Некоторые из потерпевших, увидев небольшую сумму, переходили по ссылке и вводили свои данные. Так, мошенники получали данные жертв.

Способы защиты: проверяться счета и задолженности лишь на официальных сайтах. Проверять домены сайтов.

Мошенники в Украине даже распространяют в соцсетях фейковую информацию о лечении детей. Аферисты размещают жалобные публикации якобы о сборе средств для девочки "Анички". Но фотографии документов, размещенные в Facebook, очень плохого качества, и информации практически не видно. Видно лишь "Анна" в имени ребенка.

Такие объявления размещают как в Facebook, так и в Telegram-каналах, при этом указывая один и тот же номер карты. Но интересно, что в объявлениях могут быть указаны разные имена и фамилии родителей.

OBOZREVATEL ранее выяснил:

Как писал OBOZREVATEL, мошенники продолжают обворовывать украинцев. На мобильный телефон 65-летней жительнице Староконстантинова (Хмельницкая область) позвонил мужчина, он представился работником службы безопасности одного из банков. Мошенник сообщил, что карта якобы заблокирована, и нужно узнать персональные данные. Жертва выдала данные и код, а злоумышленник снял со счета 43,9 тыс. грн.

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