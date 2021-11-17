Телефонные мошенники обворовывают украинцев: топ-5 схем и способы защиты

У мошенников в Украине есть целый вагон схем, с помощью которых они обманывают и обворовывают граждан. Несмотря на массу случаев, в 2021-м многие продолжают вестись на самые банальные и простые уловки злоумышленников.

OBOZREVATEL в своем материале расскажет о 5 самых популярных схемах телефонных мошенников и способах защиты.

Самая старая схема. Украинцу звонит неизвестный человек и представляется сотрудником банка. Он будет уверять в том, что вашу карту или счет заблокировали. Для того, чтобы разблокировать, нужно якобы подтвердить личность. Так называемый работник банка спросит PIN-код.

Способы защиты: не говорить личных данных карты, особенно PIN-код. Даже у сотрудников финучреждений нет права запрашивать у клиентов такую информацию. Поэтому нужно просто отключиться.

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Дополнительно: мошенники могут прибегнуть к разным хитростям, чтобы обдурить вас. Здесь акцент идет на момент неожиданности. Аферисты надеются, что под страхом потерять средства вы сразу выдадите все свои данные. Они могут даже присылать с разных номеров "коды", делая вид, что вам якобы нужно его подтвердить и сказать псевдооператору.

Иногда мошенники действуют "вслепую". То есть они даже могут не знать номер вашей карты или сам банк. Они попытаются угадать и собрать как можно больше данных.

Самая популярная схема, хоть и поутихшая в последние годы, – "родственник в беде". Все работает очень просто. Обманщик звонит гражданину и представляясь врачом, полицейским, пожарным (вообще кем угодно) сообщает, что родственник, друг или знакомый попал в беду.

Он может говорить, что близкий человек попал в больницу, тюрьму, ДТП, или просто нуждается в помощи. В то же время сам якобы не может позвонить и попросить. Иногда мошенники представляются близкими друзьями этих людей.

После всего этого аферисты попросят вас скинуть деньги, чтобы выручить родственника. Особенно часто такие схемы "проходили", когда мошенники звонили пенсионерам. Но вестись на такие уловки нельзя.

Способы защиты: бросить трубку, а после этого позвонить родственнику и спросить напрямую. Также рекомендуется сообщить полиции и сказать номер, с которого звонили преступники.

Очень часто мошенники звонят и пытаются "развести" доверчивых украинцев на деньги. К примеру, они могут сказать, что вы выиграли автомобиль, стиралку или же "сорвали куш" в лотерею, выиграв огромную сумму.

Зачастую "разводилы" говорят, что для получения своего приза нужно просто оплатить какой-то процент от стоимости выигрыша. Они могут сразу отправить вам номер банковской карты, а могут "играть" до последнего и скинуть вам фейковый ссылку на сайт или сообщество из соцсетей (создать такой не составит труда). Таким образом мошенники втираются в доверие.

Способы защиты: положить трубку. Если человек становится победителем конкурса, комиссию взымают из самого выигрыша. В случае, если мошенник назвал организацию, можно позвонить по официальному номеру и все проверить.

Коронавирус для мошенников стал очередным предлогом для кражи чужих денег. Они звонят гражданам, которые заражены и требуют тысячи гривен якобы за кислород. Уже нескольким гражданам звонили и просили скинуть на банковскую карту по 5 тыс. грн, а от одной украинки и вовсе требовали 15 тыс. грн на срочный сбор, причем от имени волонтера.

Волонтер Екатерина Ножевникова объяснила, что кислород для украинцев предоставляют бесплатно и никто не может требовать деньги. Это также прописано в договоре, который подписывает пациент.

Способы защиты: положить трубку. Также нужно сообщить волонтерам организации, о которой упомянул аферист и сообщить в полицию.

Аферисты звонят и выдают себя за представителей мобильных операторов с новыми предложениями по тарифному плану. При этом чтобы перейти на новый, конечно же, более удобный (в основном соблазняют выгодными и низками ценами) тариф, нужно установить новое ПО (программное обеспечение) на телефон.

Злоумышленники скидывают по SMS ссылку. Переходя по ней, жертва предоставляет удаленный доступ к своему телефону. Сайты могут подделывать хакеры, поэтому нужно внимательно проверять домены (к примеру, правильные – https://kyivstar.ua/; https://www.vodafone.ua/ru). После этого аферисты получают доступ к картам, а значит и к деньгам.

Способы защиты: положить трубку, ни в коем случае не переходить по незнакомым и подозрительным ссылкам. Нужно устанавливать на гаджет лишь проверенные программы.

Были зафиксированы случаи, когда гражданам звонили неизвестные люди и просили перевести деньги под предлогом оплаты долгов за коммунальные услуги. Некоторые из потерпевших, увидев небольшую сумму, переходили по ссылке и вводили свои данные. Так, мошенники получали данные жертв.

Способы защиты: проверяться счета и задолженности лишь на официальных сайтах. Проверять домены сайтов.

Мошенники в Украине даже распространяют в соцсетях фейковую информацию о лечении детей. Аферисты размещают жалобные публикации якобы о сборе средств для девочки "Анички". Но фотографии документов, размещенные в Facebook, очень плохого качества, и информации практически не видно. Видно лишь "Анна" в имени ребенка.

Такие объявления размещают как в Facebook, так и в Telegram-каналах, при этом указывая один и тот же номер карты. Но интересно, что в объявлениях могут быть указаны разные имена и фамилии родителей.

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Как писал OBOZREVATEL, мошенники продолжают обворовывать украинцев. На мобильный телефон 65-летней жительнице Староконстантинова (Хмельницкая область) позвонил мужчина, он представился работником службы безопасности одного из банков. Мошенник сообщил, что карта якобы заблокирована, и нужно узнать персональные данные. Жертва выдала данные и код, а злоумышленник снял со счета 43,9 тыс. грн.