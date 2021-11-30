Romance scams по-украински: как мошенники воруют у "влюбленных" украинцев деньги на сайтах знакомств

Мошенники очень часто обворовывают украинцев на сайтах и приложениях для знакомств. У аферистов есть сразу несколько схем для кражи денег, но "разгадать" их можно, следуя простым правилам.

Как мошенники обманывают и воруют деньги у пользователей в сети – читайте в материале OBOZREVATEL.

Аферисты создают украинские версии сайтов для покупки билетов в театр. Информацию распространяют на сайтах знакомств – в переписке предлагают посетить театр, но билеты каждый покупает сам. Цена может быть разной, но в основном – до 1000 грн.

При выборе спектакля, предлагается купить билет. Когда жертва указывает ФИО, контактные данные и нажимает "перейти к оплате" – ее автоматически пересылают на сторонний сайт. Так, если ввести данные своей банковской карточки, – аферисты получат доступ к деньгам.

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Сама схема "пришла" на просторы Украины из России. Изначально российские "разводилы" создавали поддельные сайты. При этом украинский язык там вперемешку с русским, на что тоже нужно обратить внимание.

"Рекомендую сразу после случая мошенничества обратиться на горячую линию и заблокировать свою карточку. Если этого не сделаете, то и остаток ваших средств пойдет в качестве оплаты "актеров" этого театра. Будьте готовы к тому, что вам будут звонить мошенники с разных номеров и спрашивать "уточнить данные владельца карты", – написал один из пользователей, сообщив о схеме в Telegram.

Помимо этого, есть и фейковые комментарии. Мошенники специально пишут, что все работает и никакой схемы нет. Обманывают украинцев и в соцсетях для знакомств Tinder и Badoo.

Способы защиты: не вестись на просьбы, проверять домены сайтов.

Интересно, что у некоторых театров и организаций, которые подделывают мошенники, своих сайтов даже может и не быть. Но нужно в любом случае внимательно просмотреть страницу и обратить внимание на ссылку сайта.

На сайты, которые по SMS отправляют незнакомые люди, лучше вовсе не переходить. Так, если вам предложили сходить куда-то вместе, лучше найти основной сайт в интернете и сравнить домены.

Речь зайдет об интернет-попрошайках. Мошенники знакомятся с пользователями, у них завязывается общение, а после все может перейти в романтические отношения.

После того как аферист (или аферистка, как часто бывает) втирается в доверие к жертве, он говорит, что срочно нужны деньги. Как правило, для начала просят незначительную сумму. Это может быть якобы "разбитый телефон", который нужно починить, или может пропасть общение с собеседников, "срочная операция" и др.

Постепенно желаемая сумма начинает расти. Но когда человек начинает понимать, что попал "на удочку" к обманщикам, и мошенник об этом догадывается, – второй исчезает и блокирует собеседника.

Но такая схема распространена не только в Украине и РФ. О ней сообщают как в Европе, так и в США. А особенно часто пользователи начали жаловаться с наступлением коронавируса. Ведь активность на сайтах знакомств во время карантинных ограничений взлетела в несколько раз, что пошло на руку аферистам.

"Романтические аферы включают людей, которых обманывают, заставляя отправлять деньги преступникам, которые идут на все, чтобы завоевать их доверие и убедить их в серьезности отношений. Они используют язык, чтобы манипулировать, убеждать и эксплуатировать, чтобы запросы о деньгах не вызывали тревогу. Эти запросы могут быть очень эмоциональными, например, преступники заявляют, что им нужны деньги для оказания неотложной медицинской помощи, или для оплаты транспортных расходов для посещения жертвы, если она находится за границей", – предупредили на официальном сайте организации UK Finance.

Способы защиты: не вестись на уговоры собеседника, обратиться в правоохранительные органы (особенно в случае, если вы все-таки скинули деньги), проверять подлинность фото.

Фото пользователя можно проверить. К примеру, на Badoo есть функция проверки подлинности фото, которая позволяет удостовериться, что фото на сайте – это фото собеседника, а не фото из интернета. Также фото можно "пробить" через Google. Нужно скачать фото и нажать "поиск в интернете".

С украинскими девушками по интернету знакомятся одинокие иностранцы. Часто они представляются военными, нефтяниками, бизнесменами, инженерами и т.д. Они могут долго общаться с девушкой, втираться в доверие и намекать на будущие встречи. Но в итоге он попросит скинуть деньги.

Предлоги бывают разные. Например, если мошенник представился военным, он скажет, что во время боя получил ранение и просит деньги на лечение.

Бизнесмен, к примеру, может сказать собеседнице, что просто не может пережить, что та ходит зимой без шубы и якобы отправляет ей товар. Но для этого аферист просит скинуть деньги, мол, для того, чтобы заплатить за сбор на таможне.

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