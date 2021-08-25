В Украине из-за дефицита поваров взлетели цены в кафе: что происходит

В Украине кафе и рестораны столкнулись с серьезной нехваткой персонала. Это привело к росту цен и снижению качества обслуживания.

За несколько лет зарплаты работников в сфере общественного питания увеличились аж на 30%. Об этом говорится в материале UBR.ua.

По окончанию локдауна в стране выяснилось, что из общепита ушла почти половина работников. В итоге лишь 20% вернулись к ресторанному сектору, а остальные покинули эту сферу из-за постоянных открытий и закрытий заведений.

Как заявил владелец Bassano Ristorante и Bassano Dolceteka (Киев) Алексей Камардин, во время пандемии COVID-19 некоторые коллеги по рынку не выплачивали заработную плату своим работникам. Это и подорвало доверие к работодателям.

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Ранее сообщалось, что в Украине подорожало куриное филе, говядина и свинина. За 2021 год цены выросли на 19,6%, 12,2% и 4,2% соответственно.

В частности, в конце прошлого года куриное филе в среднем стоило 91,71 грн за килограмм. Однако в июле его цена составляла 109,7 грн за килограмм.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине подорожали овощи, больше всего выросли цены на розовые томаты и баклажаны. Ключевая причина – дефицит предложения фермеров на юге страны. При этом стоимость перцев и красных томатов по-прежнему остается низкой.