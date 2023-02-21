В Украине 100 долларов продают за 160 тыс. грн: почему такая цена

В Украине продают 100-долларовую купюру за 160 тыс. грн. Такая цена обусловлена ее редким номером – PF 77777777 F.

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Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Автор сообщает:

состояние банкноты отличное;

реставрации она не подвергалась;

дефектов не имеет.

"100 долларов. Банкнота с интересным номером: все семерки", – говорится в объявлении.

Гривни же с редкими или красивыми номерами могут стоить до 1 000 долларов – при чем, вне зависимости от номинала банкноты. К примеру 500 грн 2015 года с номером ХВ 6666666 продают за 25 000 грн (около 700 долларов).

А за 10 000 грн (около 300 долларов) продают купюру в 1 грн 2014 года с "коллекционным" номером УУ 1111111. Согласно объявлению:

скрытых дефектов купюра не имеет;

реставрации не подвергалась.

Как собщал OBOZREVATEL, ценными у коллекционеров считаются и другие купюры. К примеру, бракованные. Одним из "дорогих" дефектов является неполная пропечатка изображения на обратной стороне. К примеру, когда хорошо различимы лишь номер банкноты и орнамент.

Также ценятся купюры-"перевертыши". У них обратная сторона напечатана под углом 180 градусов к лицевой.

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