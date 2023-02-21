В Украине 100 долларов продают за 160 тыс. грн: почему такая цена
В Украине продают 100-долларовую купюру за 160 тыс. грн. Такая цена обусловлена ее редким номером – PF 77777777 F.
Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Автор сообщает:
- состояние банкноты отличное;
- реставрации она не подвергалась;
- дефектов не имеет.
"100 долларов. Банкнота с интересным номером: все семерки", – говорится в объявлении.
Гривни же с редкими или красивыми номерами могут стоить до 1 000 долларов – при чем, вне зависимости от номинала банкноты. К примеру 500 грн 2015 года с номером ХВ 6666666 продают за 25 000 грн (около 700 долларов).
А за 10 000 грн (около 300 долларов) продают купюру в 1 грн 2014 года с "коллекционным" номером УУ 1111111. Согласно объявлению:
- скрытых дефектов купюра не имеет;
- реставрации не подвергалась.
Как собщал OBOZREVATEL, ценными у коллекционеров считаются и другие купюры. К примеру, бракованные. Одним из "дорогих" дефектов является неполная пропечатка изображения на обратной стороне. К примеру, когда хорошо различимы лишь номер банкноты и орнамент.
Также ценятся купюры-"перевертыши". У них обратная сторона напечатана под углом 180 градусов к лицевой.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!