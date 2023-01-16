Украинскую 1 гривну продают за 10 тысяч: что особенного в купюре

В Украине за 10 тыс. грн продается купюра в 1 грн 2014 года. Ее цена обусловлена "коллекционным" номером – УУ 1111111.

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Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему:

скрытых дефектов купюра не имеет;

реставрации не подвергалась.

"Гривня с очень интересным номером. Без скрытых дефектов", – говорится в объявлении.

Ценными среди коллекционеров считаются и другие купюры. К примеру, бракованные.

Одним из ценных браков является неполная пропечатка изображения на обратной стороне. К примеру, когда хорошо различимы лишь номер банкноты и орнамент.

Также ценятся купюры-"перевертыши". У них обратная сторона напечатана под углом в 180 градусов к лицевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине продают серебряную пластину-банкноту в 1 000 грн 2019 года – за 27 тыс. грн. Ее масса в чистоте – не менее 124,4 г, проба – 999,9.

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