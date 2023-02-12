Украинцы могут найти в карманах необычные гривни, которые можно продать за большие деньги: как выглядят

Гривни с редкими или красивыми номерами могут стоить до 1 000 долларов – при чем, вне зависимости от номинала банкноты. К примеру 500 грн 2015 года с номером ХВ 6666666 продают за 25 000 грн (около 700 долларов).

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Объявление размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему:

состояние банкноты – идеальное;

дефекты отсутствуют;

реставрации она не подвергалась.

Впрочем, по выложенным фото на купюре можно заметить небольшой сгиб. Это может свидетельствовать о том, что банкнота, возможно, находилась в обращении.

"500 грн. С уникальным номером ХВ 6666666", – говорится в объявлении.

Отметим: цена в 25 000 грн не окончательная. Купюра продается по правилам аукциона – следовательно, в ходе торгов ее стоимость может вырасти. Окончание аукциона намечено на 22 февраля.

А за 10 000 грн (около 300 долларов) продают купюру в 1 грн 2014 года с "коллекционным" номером УУ 1111111. Согласно объявлению:

скрытых дефектов купюра не имеет;

реставрации не подвергалась.

Как собщал OBOZREVATEL, ценными у коллекционеров считаются и другие купюры. К примеру, бракованные. Одним из "дорогих" дефектов является неполная пропечатка изображения на обратной стороне. К примеру, когда хорошо различимы лишь номер банкноты и орнамент.

Также ценятся купюры-"перевертыши". У них обратная сторона напечатана под углом 180 градусов к лицевой.

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