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В Украине 5 грн продают за 24 тысячи: как выглядит купюра

Роман Костюченко
Личные финансы
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В Украине 5 грн продают за 24 тысячи

В Украине за 24 000 грн продают купюру в 5 грн 1992 года. Такая цена обусловлена ее браком – на обратной стороне четко пропечатаны лишь орнамент и номер.

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Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему, банкнота:

  • скрытых дефектов не имеет;
  • подвергалась реставрации – собственник ее выровнял.
В Украине за 24 000 грн продают купюру в 5 грн 1992 года

"5 грн 1992 года. Брак. Была примята – выровняли", – говорится в объявлении.

Цена банкноты обусловлена ее браком – на обратной стороне четко пропечатаны лишь орнамент и номер

Ценными среди коллекционеров считаются не только бракованные банкноты, но и монеты. К примеру:

  • с двумя реверсами;
  • двумя аверсами;
  • неправильным поворотом аверса к реверсу;
Среди монет ценными считаются с неправильным поворотом аверса к реверсу
  • чеканкой на "чужих" заготовках;
  • с пробными номиналами;
  • инкузным браком (когда одна из сторон монеты "нормальная", а другая имеет то же изображение, но в зеркальном виде) и пр.
Коллекционеры ценят монеты с инкузным браком

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине продают серебряную пластину-банкноту в 1 000 грн 2019 года – за 27 тыс. грн. Ее масса в чистоте – не менее 124,4 г, проба – 999,9.

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