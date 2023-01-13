В Украине 5 грн продают за 24 тысячи: как выглядит купюра

В Украине за 24 000 грн продают купюру в 5 грн 1992 года. Такая цена обусловлена ее браком – на обратной стороне четко пропечатаны лишь орнамент и номер.

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Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему, банкнота:

скрытых дефектов не имеет;

подвергалась реставрации – собственник ее выровнял.

"5 грн 1992 года. Брак. Была примята – выровняли", – говорится в объявлении.

Ценными среди коллекционеров считаются не только бракованные банкноты, но и монеты. К примеру:

с двумя реверсами;

двумя аверсами;

неправильным поворотом аверса к реверсу;

чеканкой на "чужих" заготовках;

с пробными номиналами;

инкузным браком (когда одна из сторон монеты "нормальная", а другая имеет то же изображение, но в зеркальном виде) и пр.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине продают серебряную пластину-банкноту в 1 000 грн 2019 года – за 27 тыс. грн. Ее масса в чистоте – не менее 124,4 г, проба – 999,9.

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