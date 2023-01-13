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В Украине 5 грн продают за 24 тысячи: как выглядит купюра
В Украине за 24 000 грн продают купюру в 5 грн 1992 года. Такая цена обусловлена ее браком – на обратной стороне четко пропечатаны лишь орнамент и номер.
Объявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему, банкнота:
- скрытых дефектов не имеет;
- подвергалась реставрации – собственник ее выровнял.
"5 грн 1992 года. Брак. Была примята – выровняли", – говорится в объявлении.
Ценными среди коллекционеров считаются не только бракованные банкноты, но и монеты. К примеру:
- с двумя реверсами;
- двумя аверсами;
- неправильным поворотом аверса к реверсу;
- чеканкой на "чужих" заготовках;
- с пробными номиналами;
- инкузным браком (когда одна из сторон монеты "нормальная", а другая имеет то же изображение, но в зеркальном виде) и пр.
Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине продают серебряную пластину-банкноту в 1 000 грн 2019 года – за 27 тыс. грн. Ее масса в чистоте – не менее 124,4 г, проба – 999,9.
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