В ПриватБанке выдали валюту с плесенью, теперь ее отказываются принимать

Клиентка ПриватБанка заявила, что ей выдали доллары в ПриватБанке, часть из которых были с плесенью. В результате такие купюры отказались принимать в Ощадбанке, а в самом "Привате" вместо того, чтобы заменить валюту, предложили разменять ее на гривни.

Об этом клиентка банка написала на специализированном форуме "Минфин". "13 сентября забирала валютный депозит в отделении ПриватБанка, заранее заказав валюту. Деньги выдали в плесени. Из 19 купюр 3 были в плесени. Сразу выйдя с ПриватБанка, пошла и открыла депозит в Ощадбанке (они находятся через стенку, то есть соседи)", – рассказывает клиентка.

В Ощадбанке отказались принимать три купюры с плесенью. Вернувшись в ПриватБанк, клиентке отказали менять валюту на другие купюры (так как в кассе не оказалось долларов), однако предложили потратить доллары с плесенью на покупке гривни.

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"Сразу же выйдя с Ощадбанка, вернулась в ПриватБанк, но кассир сказала что поменять не может т.к. нет валюты, только может по своему курсу на гривни поменять", – возмутилась клиентка. В "Привате" на жалобу ответили:

"Критерием для приема является состояние купюры: степень загрязнения, наличие надрывов, сохранение элементов защиты и прочее. Так как кассир несет материальную ответственность за принятые купюры, то он принимает только купюры, в платежности которых он уверен.

Также, ваша повторная жалоба была ранее зафиксирована. Уже занимаемся вашим вопросом. По результатам дополнительно позвоним вам".

Как ранее писал OBOZREVATEL: