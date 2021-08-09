США выпустят новый доллар без купюры: к чему приведет валютная революция

Федеральная резервная система США (аналог Нацбанка в Украине) готовит к запуску цифровой доллар. Он, как и обычная американская валюта, будет иметь все те же функции, однако будет выпускаться без купюр.

О том, как и почему появится новая валюта, читайте в материале OBOZREVATEL.

О создании цифрового аналога обычной валюты говорят представители многих стран, в том числе и Украины (об этом позже). Валюта США – доллар – является доминирующей на финансовых рынках. Они не хотят терять свою позицию, поэтому заявили, что вопрос создание цифровой валюты "безотлагательный".

Это ускорит транзакции, позволит быстро производить крупные переводы. Кроме того, не нужно тратить огромные деньги на инкассацию (перевозку) долларов в виде банкнот. Более того, можно сэкономить на выпуске купюр.

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Цифровой доллар будет выпускать Федеральная резервная система США. Его курс, как и курс бумажной валюты, будет гарантировать государство. В случае же с криптовалютами их стоимость ничем не гарантируется, никто не отвечает за то, что, например, будет с биткоином через неделю.

Единственное сходство с криптовалютами – обе валюты не будут иметь "бумажек" и также быстро смогут переводиться с одного счета на другой.

Как только США официально выпустят свою цифровую валюту, она сможет появится на счету в любой стране мира, в том числе и Украине. Более того, украинский парламент уже принял закон, который в будущем позволит НБУ выпустить и свою электронную валюту – цифровую гривню.

Решение США запустить цифровую валюту может толкнуть к этому и ряд других стран. Аналитики сходятся во мнении, что количество онлайн-переводов и платежей будет расти с каждым годом. Рано или поздно бумажные деньги рискуют вовсе уйти в историю.

В некоторых странах, например, в Норвегии, уже сейчас банкноты принимают не во всех магазинах. И хотя доля наличных расчетов в Украине до сих пор остается на высоком уровне, украинские банки быстро внедряют финансовые технологии, возможность оплачивать покупки телефонами, заводить цифровые карты без получения "пластика" и т.д.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара до середины августа будет колебаться около психологической отметки в 27 грн/$. Аналитики указывают на целый ряд причин, которые могут повлиять на стоимость американской валюты. Среди них, к примеру, решение иностранцев выйти из облигаций внутреннего госзайма.