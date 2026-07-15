"План готовили месяцами". Елена Тополя впервые раскрыла настоящую причину слива ее интимного видео и кто за этим стоит

Украинская певица Елена Тополя поделилась новыми подробностями скандальной истории со сливом ее интимного видео. По словам артистки, шантажисты не один месяц тщательно продумывали план резонансной ситуации, а главной причиной стало желание полностью уничтожить ее репутацию и даже нанести финансовый ущерб, ведь они потеряли над ней всякое влияние.

Видео дня

Звезда пока не назвала имена людей, которые стоят за секс-скандалом, однако дала понять, что причастные к инциденту находились в ее окружении. Об этом она рассказала в интервью для "Насправді SHOW".

Как отметила Елена Тополя, досудебное расследование дела о шантаже с помощью секс-видео уже подходит к концу, однако ее, как потерпевшую, этот процесс далеко не устраивает. Исполнительница пояснила, что ход следствия пытаются затянуть, но она готова довести дело до конца и самостоятельно расставить все точки над "i", если ей будут и дальше препятствовать.

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"Есть очень много моментов, которые повлияли на мою репутацию. На восприятие меня как женщины, как мамы, как певицы. Как нормального и адекватного человека, который ничего плохого никому не сделал, никаких законов не нарушил и не вел разгульного образа жизни, когда был в браке. Но это перевернули так, как выгодно тем, кто пытается уничтожить меня не только репутационно, но и финансово. И там разные направления. Конечно же, и ментальная атака", – высказалась знаменитость.

Что иронично, как поделилась Елена Тополя, люди, причастные к скандалу, пытались выставить себя "белыми и пушистыми". Обидчики поддерживали артистку и даже предлагали помощь, однако уже тогда она понимала, кто они на самом деле.

"Я даже описать не могу, каким должно быть лицемерие, чтобы сознательно делать такие вещи. Весь этот план готовили несколько месяцев. Весь план был тщательно просчитан, но они просчитались. Они не ожидали, что я так отреагирую. Они ожидали, что я буду растеряна и именно к ним обращусь за помощью. Но я же поняла, откуда ноги растут. Это как раз те люди, которые годами манипулировали в своих интересах", – поделилась певица.

Елена Тополя подчеркнула, что не позволит шантажистам уйти безнаказанными, поэтому, если не добьется справедливости в правовом поле, воспользуется другими способами: "Я знаю, кто я в этой ситуации, и знаю, кто есть кто".

Основываясь на личном опыте, артистка дала несколько советов женщинам, которые оказались в подобной ситуации. По словам звезды, важно понять, что шантажисты хотят не просто получить деньги, а уничтожить вас как личность.

"Запомните на всю жизнь, что те люди, которые постоянно контролировали вас, с которыми вы были в дружеских или иных отношениях, и вдруг случается так, что они теряют контроль, единственное и первое, что приходит им в голову, – это изменить мнение окружающих о вас. Не нужно оправдываться. Вы можете четко сказать, кто вы есть, что вы сделали, чего не сделали. И все. Это ваше дело", – подчеркнула артистка.

Что известно о секс-скандале

В январе этого года Елена Тополя сообщила, что стала жертвой шантажистов. С певицы требовали 75 тысяч долларов, угрожая обнародовать интимное видео с ней и 23-летним парнем. Звезда не поддалась манипуляциям обидчиков, поэтому в итоге ролик попал в сеть. Тополя была твердо намерена защитить свое достоинство, так что сразу обратилась в правоохранительные органы с заявлением об уголовном правонарушении.

Вскоре стало известно, что полиция задержала 23-летнего мужчину из Киева, причастного к шантажу звезды. Ему было предъявлено подозрение по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Тарас Тополя рассказал, знает ли он секс-шантажиста своей бывшей жены, с которым она завела роман после развода.

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