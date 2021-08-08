Украинцев ждет новый курс доллара: сколько заплатим за валюту в августе

В Украине курс доллара до середины августа будет колебаться около психологической отметки в 27 грн/$. Аналитики указывают на целый ряд причин, которые могут повлиять на стоимость американской валюты. Среди них, к примеру, решение иностранцев выйти из облигаций внутреннего госзайма.

О том, как и почему изменится стоимость валюты, читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинский валютный рынок уже много лет находится в свободном плавании. Курс формируется исходя из экономически обоснованных факторов и новостей, которые влияют на ожидания покупателей и продавцов валюты. Свои рычаги есть и у Национального банка: это учетная ставка, возможность продавать или покупать доллары на рынке, чтобы сгладить резкие колебания. Но задача НБУ – только сглаживать траекторию, а не диктовать, какая должна быть стоимость.

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иностранцы продают украинские облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ);

Это в свою очередь приводит к тому, что спрос на валюту растет. ОВГЗ продают за гривню, а после полученные деньги тратят на покупку долларов.

"Только за 5 дней августа отток из ОВГЗ превысил 1 млрд гривен. Нерезиденты продолжают пассивно покупать укрепившуюся гривню, чтобы не сорвать рынок", – поясняет руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

появились новые продавцы и проявил активность Нацбанк;

Быстрый переход к покупкам, отмечают аналитики, может свидетельствовать о том, что на рынке появились новые продавцы. Вполне возможно, что доллары продает одна из крупных госкомпаний.

"Накануне НБУ выходил с покупкой валюты, и этот фактор также может удерживать продавцов. Поддержку гривне оказывают данные НБУ о росте международных резервов Украины на 2,1% – до $28,95 млрд", – добавил Шевчишин.

заробитчане активно переводят валюту в Украину;

По данным НБУ, объем частных переводов заробитчан в Украину с января по июнь нынешнего года пробил отметку в 6,0 млрд долларов США – относительный рост к аналогичному периоду 2020 года составил 11,6%, отмечает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

до середины августа курс будет колебаться в пределах 26,85-27 грн/$, а затем начнет расти, уверен Шевчишин;

стоимость валюты может пробить психологическую отметку и будет колебаться между 26,93-27,07 грн/$, считает Кароль;

доллар подорожает до 27,15 грн/$, спрогнозировал Гойлов.

Еще один важный фактор, который влияет на стоимость валюты во всем мире – вероятность третей волны пандемии, говорит Ян Кароль, старший аналитик компании Esperio.

"Среди девальвационных факторов следующей недели отметим новостной фон вокруг нового штамма коронавируса. Также негативный фактор, который угрожает витком инфляции, это отношения с поставщиком нефтепродуктов Беларусью", – отмечает эксперт.

Также есть и позитивная новость – совет МВФ согласовал план распределения $650 млрд, из которых $275 млрд достанутся странам с развивающейся рыночной экономикой. К примеру, Украина получит $2,7 млрд до 23 августа. С высокой долей вероятности Минфин Украины направит эти средства на погашение внешнего долга уже в сентябре текущего года и они не повлияют на валютный рынок.

"Теперь переговорные позиции Украины в диалоге с другими международными финансовыми организациями заметно усилились – визит миссии МВФ в сентябре уже не столь важен. Вопрос о получении ранее обещанных $1,5 млрд можно отложить на будущий год", – говорит Гойлов.

Любые позитивные для валютного рынка новости могут быть восприняты спекулянтами как повод опасаться девальвации. На этом фоне появляется спрос на валюту. При условии, что НБУ почти каждый день выходит на межбанк с интервенциями, четко выраженной тенденции роста или снижения ожидать не стоит.

В целом август, как считают эксперты, будут находиться в стабильном диапазоне. Гривня имеет шансы как к плавному укреплению, так и к незначительной девальвации.